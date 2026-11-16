Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng làm việc với Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam về phối hợp sản xuất phim

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TK

Tham dự buổi làm việc có đại diện chỉ huy các phòng, ban chức năng thuộc Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, thảo luận về kế hoạch phối hợp xây dựng và sản xuất bộ phim truyền hình phản ánh chân thực cuộc sống, công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhấn mạnh, việc phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, đơn vị sản xuất phim hàng đầu của Đài Truyền hình Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng và tình đoàn kết quân dân nơi biên giới đến đông đảo khán giả cả nước.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện thuận lợi về tư liệu thực tế, bối cảnh, phương tiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn làm phim trong suốt quá trình khảo sát, bấm máy.

Đại diện Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TK

Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mạnh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, phối hợp của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Đồng chí khẳng định, đề tài về người lính Biên phòng và đồng bào vùng biên luôn giàu chất liệu nhân văn, xúc động và có sức lay động lớn. Trung tâm sẽ tập trung đội ngũ biên kịch, đạo diễn tâm huyết để xây dựng tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, chân thực, hấp dẫn, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng và công chúng.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất giao các bộ phận chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện đề cương kịch bản, tổ chức khảo sát thực địa tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các tuyến biên giới để sớm triển khai các bước sản xuất theo kế hoạch đề ra.