Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn Thanh tra chủ trì kiểm tra.

Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra có Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; cùng đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và triển khai thực hiện Đề án 06; trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến 30/12/2025, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công và thực hiện Đề án 06.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nổi bật, mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại 653 tổ với 2.880 cán bộ tham gia. Các tổ đã tổ chức 7.662 buổi, thu hút 240.753 lượt người dân; hướng dẫn 138.730 lượt người; hỗ trợ thành công 78.916 lượt thực hiện dịch vụ công trực tuyến, VNeID và hướng dẫn 50.051 lượt người tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai quy trình; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong số hóa hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Từ năm 2023 đến nay, 100% thủ tục hành chính quân sự trong Cục Chính trị được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tồn đọng, kéo dài; không phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và hành vi hành chính của cán bộ, nhân viên.

Cùng với đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được chú trọng. 100% đơn vị trực thuộc Cục Chính trị đã kết nối mạng quân sự; sử dụng phần mềm hệ thống thông tin và chỉ đạo điều hành, thực hiện chuyển, nhận và xử lý bằng văn bản điện tử có ký số. 100% cán bộ, nhân viên có trách nhiệm xử lý văn bản kỹ thuật số.

Đoàn Thanh tra kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản của các cơ quan thuộc Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong thực hiện Đề án 06 gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng, khai thác hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dân cư, bảo đảm yêu cầu bảo mật; chỉ đạo các đơn vị tuyến biển đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý tàu cá, kết nối, liên thông dữ liệu giữa hệ thống quản lý, kiểm soát tàu cá của Bộ đội Biên phòng với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), hệ thống giám sát hành trình (VMS) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc khai thác các ứng dụng chuyển đổi số ở một số đơn vị có thời điểm còn hạn chế; một số máy tính sử dụng hệ điều hành thấp, chất lượng đường truyền có lúc chưa ổn định; một số phần mềm chuyển đổi số chưa hoàn chỉnh.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, ưu tiên đầu tư cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.