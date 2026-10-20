Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng chúc mừng Ban Phụ nữ Quân đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Báo Quân đội nhân dân

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu tặng hoa chúc mừng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhân ngày 20/10. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại Ban Phụ nữ Quân đội, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu gửi tới lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Phụ nữ Quân đội cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày 20/10.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu đánh giá cao vai trò của Ban Phụ nữ Quân đội trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân, trong đó có phụ nữ Bộ đội Biên phòng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng Ban, phụ trách Ban Phụ nữ Quân đội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ đội Biên phòng thời gian qua. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhân ngày 20/10. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới lãnh đạo, cán bộ, hội viên và phụ nữ Thủ đô nhân ngày 20/10. Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội hướng về địa bàn biên giới. Nổi bật là trong năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Nghệ An, Sơn La ký kết kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030, tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại các xã biên giới Bắc Lý, Keng Đu (Nghệ An) và Phiên Pằn, Mường Lèo (Sơn La).

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu mong muốn thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp, đồng hành với Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả các hoạt động hướng về phụ nữ, trẻ em vùng biên, nhất là hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Đại diện lãnh đạo Hội cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong phối hợp triển khai các hoạt động tại khu vực biên giới. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng triển khai những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ, trẻ em vùng biên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2026). Ảnh: Tuấn Kiệt

Đến chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2026), Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Báo trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu mong muốn thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục kịp thời phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ, những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trên các tuyến biên giới, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về Bộ đội Biên phòng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.