Ngày 24/11, tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ nổ gas làm nhiều người thương vong, nhiều tài sản bị thiệt hại.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, các cửa hàng kinh doanh gas phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, chỉ được kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành.

Khu vực bảo quản phải được phân chia riêng đối với chai chứa đầy gas và chai đã qua sử dụng, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị có khả năng phát sinh lửa, nhiệt.

Vụ nổ gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đồng thời phải trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định; niêm yết biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, nội quy và tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ thấy, dễ đọc.

“Chủ cửa hàng phải thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở; thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC trong suốt quá trình hoạt động. Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH”, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin.

Đáng chú ý, hệ thống điện tại cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Các thiết bị chiếu sáng và công tắc phải bảo đảm yêu cầu phòng nổ.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết thêm, các cơ sở kinh doanh không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp gas vào chai không đủ điều kiện, chưa được kiểm định; không kinh doanh các bình gas bị hư hỏng, rò rỉ hoặc không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố.

Người dân cần kiểm tra kỹ bình gas trước khi sử dụng

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bên ngoài của bình.

“Không sử dụng bình không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bình đã qua sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp”, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối và thiết bị trước khi vận hành. Việc kiểm tra phải được thực hiện cả khi kết thúc ca làm việc; đồng thời khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bình gas, khu vực chứa gas và đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, có biển cảnh báo. Không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Các cơ sở không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá và thực hiện.

Bên cạnh đó, cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động tốt và đặt tại vị trí dễ thấy, dễ lấy. Nhân viên phải được hướng dẫn cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán người và xử lý tình huống ban đầu. Các lối thoát nạn cũng phải luôn được duy trì thông thoáng.