Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cảnh báo quan trọng

Theo thống kê của Bộ Công an cho thấy trong tháng 8/2026, toàn quốc xảy ra 245 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy nhà chung cư. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp chữa cháy 204 vụ, hướng dẫn hàng trăm người mắc kẹt thoát ra nơi an toàn và trực tiếp cứu 13 người trong các vụ cháy.

Một căn hộ tại chung cư 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy mới đây. Ảnh: báo Tiền Phong.

Khoảng 8h30 ngày 16/9, một căn hộ ở tầng 12, tòa HH2 thuộc chung cư số 90 Nguyễn Tuân xảy ra cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 10 phút và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại ổ sạc điện thoại.

Cũng tại khu chung cư này, trước đó rạng sáng 6/9, một căn hộ ở tầng 9, tòa HH1 xảy ra cháy. Thời điểm đó, trong căn hộ có 3 mẹ con. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, cả 3 người kịp chạy ra ngoài an toàn. Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, giúp cư dân chủ động sơ tán.

Hay sáng 17/9, khoảng 1h30 phút xảy ra vụ cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh khiến hai người chết, năm người bị thương. Căn nhà bốn tầng nằm sâu trong hẻm nhỏ, trong đó, ở tầng trệt, gia đình sử dụng để phương tiện bao gồm cả xe xăng và xe điện.

Trước đó, vụ cháy tại căn nhà kết hợp quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh cũng khiến 5 người chết. Ngôi nhà được thiết kế dạng ống, bếp được bố trí phía sau. Khi lửa phát sinh từ khu vực bếp, khói độc và lửa nhanh chóng bao trùm lối ra duy nhất ở tầng trệt, khiến những người bên trong không kịp thoát.

Nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy tại các khu nhà chung cư, nhà cao tầng là sự bất cẩn trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt và việc chấp hành quy định về PCCC của một bộ phận người dân chưa đầy đủ.

Để phòng ngừa cháy, nổ, người dân sống tại chung cư được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong căn hộ, kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị đã hư hỏng. Các thiết bị điện cần được tắt khi không sử dụng, đặc biệt là những thiết bị có khả năng sinh nhiệt như bếp, bàn là, quạt sưởi, máy sấy và các loại pin sạc.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý không cắm đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm, bởi có thể gây quá tải, chập điện và phát sinh cháy. Người dân nên sử dụng thiết bị điện, điện tử có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng

Các thiết bị, phương tiện sử dụng pin cũng được lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý. Người dân không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại hoặc pin dự phòng qua đêm khi không có người kiểm soát.

Các thiết bị này cũng không nên được sạc trên hoặc gần những vật liệu dễ cháy như đệm, rèm, giấy, nhựa hay xăng dầu, đồng thời tránh sạc ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Trong khu vực bếp, người dân không nên để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Sau khi sử dụng cần tắt bếp và khóa van gas. Những khu vực thắp hương, sử dụng nến, đèn dầu cũng phải được bố trí cách xa vật liệu dễ cháy.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu và các chất dễ cháy trong căn hộ.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cư dân

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, việc duy trì thông thoáng các lối thoát nạn có ý nghĩa quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà cao tầng.

Hành lang, cầu thang và lối đi không nên bị chiếm dụng bởi hàng hóa hoặc đồ đạc. Cửa ngăn cháy tại buồng thang bộ cần được duy trì ở trạng thái đóng kín và không được chèn, chặn cửa thoát nạn.

Người dân cũng không nên lắp “chuồng cọp” bịt kín các lối thoát hiểm. Ban công và logia cũng không nên được tận dụng làm kho chứa đồ dễ cháy như thùng xốp, giấy carton, vật liệu nhựa. Việc chất đồ quá nhiều tại những khu vực này vừa làm tăng nguy cơ cháy vừa có thể cản trở tầm nhìn và lối thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Cơ quan PCCC khuyến khích các gia đình trang bị một số phương tiện, thiết bị và dụng cụ phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong căn hộ.

Ban quản lý, ban quản trị cần thường xuyên tuyên truyền kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cư dân. Ảnh báo Nhân Dân.

Các thiết bị được khuyến cáo gồm bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc cho các thành viên trong gia đình, dây hạ chậm có độ dài phù hợp để thoát đến vị trí an toàn.

Gia đình cũng có thể chuẩn bị một số dụng cụ phá dỡ thô sơ như búa, xà beng, kìm cộng lực.

Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị báo cháy như đầu báo khói, báo nhiệt tại các phòng giúp phát hiện sớm sự cố.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng lưu ý, trách nhiệm bảo đảm an toàn tại chung cư không chỉ thuộc về từng hộ dân. Ban quản lý và ban quản trị phải thường xuyên kiểm tra, vận hành và bảo trì các hệ thống PCCC của tòa nhà.

Các hệ thống như báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, đèn sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn, quạt hút khói và cửa ngăn cháy cần được duy trì trong trạng thái hoạt động tốt. Hành lang, sảnh và buồng thang bộ phải luôn thông thoáng, không bị đồ đạc hoặc hàng hóa cản trở.

Cùng với đó, ban quản lý, ban quản trị cần thường xuyên tuyên truyền kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cư dân.

Lực lượng PCCC tại chỗ cũng phải được duy trì để có thể xử lý sự cố ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời hỗ trợ cư dân thoát nạn trong thời gian lực lượng chuyên nghiệp chưa tiếp cận hiện trường.

Làm gì khi xảy ra cháy?

Khi phát hiện cháy, người dân cần hô hoán, nhấn chuông báo cháy gần nhất và gọi số 114 để báo Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nếu cháy xảy ra ngay trong căn hộ, cần ngắt cầu dao điện tổng. Người dân có thể sử dụng bình chữa cháy sẵn có của gia đình hoặc tòa nhà, nước, chăn, vải thấm nước để dập lửa khi đám cháy còn trong khả năng kiểm soát.

Nếu đám cháy lớn và không thể kiểm soát, cần lập tức di chuyển ra ngoài và báo động cho những người xung quanh.

Trước khi mở cửa, người dân cần dùng mu bàn tay chạm vào cửa hoặc tay nắm cửa để kiểm tra nhiệt độ. Nếu cửa nóng hoặc có nhiều khói lùa vào, tuyệt đối không mở cửa.

Trong trường hợp này, cần dùng chăn, vải ướt, băng dính hoặc vật dụng phù hợp để bịt kín các khe cửa, hạn chế khói xâm nhập. Người dân có thể di chuyển ra cửa sổ, ban công để gọi người hỗ trợ, gọi 114 hoặc sử dụng đèn pin, vật dụng dễ gây chú ý.

Khi di chuyển qua khu vực có khói, cần dùng khăn ướt bịt mũi, miệng, cúi thấp người hoặc bò sát mặt sàn để hạn chế hít phải khí độc.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH lưu ý người dân tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy, thay vào đó, luôn sử dụng thang bộ thoát hiểm để di chuyển xuống dưới hoặc di chuyển lên trên.

Người dân cũng cần chủ động tìm hiểu, nắm vững kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, đồng thời tuân thủ các nội quy, quy định về PCCC của ban quản lý, ban quản trị tòa nhà.

Các nguyên tắc phòng cháy Trang bị thiết bị cảnh báo sớm trong gia đình; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Lối đi, hành lang, cửa thoát hiểm phải được duy trì thông thoáng, không được sắp xếp hàng hóa cản, che chắn lối đi. Quy định nơi để chìa khóa và dụng cụ phá dỡ khi thoát hiểm. Thông báo cho tất cả thành viên trong gia đình biết vị trí cất giữ chìa khóa cửa, đèn pin và dụng cụ phá dỡ (búa, xà beng) để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.