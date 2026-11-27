Cục Cảnh sát PCCC khuyến cáo cách phòng ngừa cháy, nổ khi sử dụng gas
Gas là nhiên liệu phổ biến trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ ăn uống, tuy nhiên việc bảo quản, lắp đặt và sử dụng gas không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ khí, cháy, nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân, chủ cơ sở kinh doanh cần tuân thủ các quy định an toàn, thường xuyên kiểm tra bình gas, dây dẫn, van khóa và thiết bị sử dụng. Đặc biệt, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ, cần biết cách xử lý đúng để tránh phát sinh tia lửa gây cháy, nổ nghiêm trọng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cuc-canh-sat-pccc-khuyen-cao-cach-phong-ngua-chay-no-khi-su-dung-gas-d37777.html