Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lừ Văn Thái (SN 2007, trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) về hành vi liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cửa quán Karaoke 05, thuộc tổ 19, phường Tô Hiệu ngày 19/11/2026.