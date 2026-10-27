Cục Cảnh sát hình sự tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học

Chương trình thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia. Học sinh được tuyên truyền 5 nội dung thiết thực về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người; nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; kỹ năng bảo đảm an toàn, thoát nạn và những vấn đề liên quan đến hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các tình huống gần gũi với lứa tuổi học sinh, các nội dung tuyên truyền giúp các em nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, hiểu rõ hậu quả, biết cách giải quyết mâu thuẫn, ứng xử văn minh, sử dụng mạng xã hội an toàn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện Vụ học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, tham dự chương trình.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học cần hướng đến mục tiêu giúp học sinh hiểu đúng quy định của pháp luật, nhận diện nguy cơ và biết cách xử lý phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

Phòng ngừa vi phạm không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng của mỗi học sinh.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, phát biểu tại chương trình.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự lưu ý, học sinh cần xây dựng lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh, giải quyết bất đồng trên tinh thần tôn trọng, không sử dụng bạo lực; thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân và nâng cao cảnh giác trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc gặp tình huống vượt quá khả năng xử lý, các em cần kịp thời thông tin cho gia đình, thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ.

Để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, ngành Giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Trong đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử; gia đình tăng cường quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con em; lực lượng Công an chủ động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, kịp thời hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật.

Học sinh hào hứng tham gia ý kiến tại buổi tuyên truyền.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao hàng chục suất học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.