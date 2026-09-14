Cục Cảnh sát hình sự truy tìm người phụ nữ chứng kiến vụ án liên quan Tài đen - đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Theo Tiền phong,Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1/5/2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi), liên quan Phạm Anh Tài, còn gọi là Tài đen (SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Phạm Anh Tài là đối tượng từng thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài vụ án khiến 2 người tử vong vào ngày 5/8/2018 tại một quán bar trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), trong thời gian trốn truy nã, Tài đen còn được xác định liên quan đến một số vụ “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” khác tại Kon Tum (cũ) và Gia Lai.

Đối tượng Phạm Anh Tài (bên trái) tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h30 ngày 1/5/2022, Tài đen cùng một phụ nữ khoảng 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân, ngồi uống rượu tại một lán bỏ hoang cạnh cầu Kroong, thuộc thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ).

Cùng thời điểm, anh Trương Đức Tín (SN 1981) và anh Lê Lợi (SN 1988, cùng trú xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đi taxi theo hướng từ TP Kon Tum (cũ). Khi đến khu vực cầu Kroong, hai người dừng xe để đi vệ sinh.

Trong lúc này, anh Tín và anh Lợi xảy ra mâu thuẫn với Tài. Sau đó, Tài dùng dao đâm anh Tín tử vong và làm anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Tài được xác định đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị những người biết thông tin hoặc trực tiếp chứng kiến vụ việc cung cấp thông tin cho cơ quan công an qua số điện thoại 098.738.4999, gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện, hoặc đến cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan công an cho biết danh tính người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật và an toàn được bảo đảm. Đặc biệt, người phụ nữ đi cùng Tài nếu chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin về vụ án sẽ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngược lại, những người biết hoặc chứng kiến vụ án nhưng cố tình che giấu, lẩn trốn, không khai báo có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài vụ án trên, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã khôi phục điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra năm 2024, khi Tài sử dụng hung khí tấn công một người tại phường Phù Đổng, TP Pleiku (cũ).

Trước đó, theo Công an tỉnh Gia Lai, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo được chuẩn bị từ trước, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng vũ khí quân dụng để uy hiếp, khống chế bị hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình xét hỏi, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, Lê Văn Ân với mức hình phạt 26 năm tù về các tội “Cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Hai bị cáo liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng để cướp số tiền gần 2 tỷ đồng tại Gia Lai.