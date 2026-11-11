Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao

Đáng chú ý, các đối tượng đã móc nối với thành viên ban huấn luyện và một số cầu thủ Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Long An, yêu cầu thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản để phục vụ hoạt động cá độ trên các trang web đánh bạc quốc tế.

Qua công tác nắm thông tin, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ukraine, trú tại TP HCM, cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, tập trung vào các giải bóng đá quốc tế và các trận đấu của các CLB bóng đá thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Đối tượng Vũ Chí Công (SN 1998) cầm đầu đường dây.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, trong các ngày 16 và 17-8, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 27-8, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc; thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao, từ các đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng phân loại những kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia cá độ để hưởng lợi. Công thuê nhiều người đánh cá độ cho mình, còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Các đối tượng Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải và Bùi Hoàng Mỹ tại cơ quan Công an

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP. Theo yêu cầu của Công, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Đồng thời, Công thuê và trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB bóng đá Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công tham gia cá độ.

Các trận đấu bị dàn xếp gồm: trận đấu giữa CLB Quy Nhơn và CLB Long An với tỷ số 4-1, thuộc Giải hạng Nhất Quốc gia, ngày 3/10/2025; trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Long An với tỷ số 2-0, tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia, lúc 18h ngày 23-11-2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia dàn xếp.

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8-2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA. Trong đó có trận đấu giữa CLB Da Nang Dragons và CLB Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công tham gia đặt cược và giành tiền thắng cược.

Các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung và Nguyễn Đức Ninh

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn và Quang là cầu thủ CLB Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh và Duy là cầu thủ CLB Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai CLB diễn ra ngày 15/8 nhằm phục vụ việc cá độ của Công. Nhật cùng các cầu thủ tham gia dàn xếp được trả công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, qua quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc Giải bóng đá Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhất Quốc gia và Giải bóng rổ quốc gia.