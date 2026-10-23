Cục Cảnh sát hình sự bắt giám đốc Công ty TNHH dịch vụ TC79 cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (sinh năm 1991, trú tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ TC79, có trụ sở tại thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong, thành phố Hải Phòng cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 09/10/2026, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ, Công an thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức 18 tổ công tác với 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập 26 đối tượng, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh và chi nhánh, cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79 tại 4 thành phố (Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh); thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đối tượng Trần Văn Công.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ ngày 17/7/2024 đến ngày 09/10/2026, nhóm đối tượng này đã lập 14.844 hợp đồng vay, tổng số tiền đã giải ngân trên gần 100 tỷ đồng, tổng số tiền lãi đã thu từ các hợp đồng đã tất toán trên trên 23 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm, tránh xa các hoạt động “tín dụng đen” để tự bảo vệ bản thân và gia đình; tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị của mình, không cung cấp mật khẩu hay quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân hãy lựa chọn các ngân hàng, công ty tài chính được Nhà nước cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa tống tiền, hãy báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.