Cục Cảnh sát giao thông làm rõ quy định lái xe liên tục quá 4 giờ

Sáng 22/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vừa qua, một video clip trên mạng xã hội phản ánh tâm sự của một lái xe về những quy định được cho là “mới” của pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó có việc không được lái xe quá 4 giờ, phải giữ khoảng cách an toàn, không đạt tốc độ tối thiểu...

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây không phải những nội dung mới mà đã được quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Đối với quy định không được lái xe liên tục quá 4 giờ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, mục đích là không để lái xe mệt mỏi, dẫn đến mất khả năng tập trung khi điều khiển phương tiện. Nội dung này được Công ước Viên năm 1968 khuyến nghị và nhiều nước có quy định tương tự Việt Nam.

Cơ chế cảnh báo, phát hiện vi phạm được thực hiện từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát lái xe trên xe kinh doanh vận tải.

Đối với lái xe kinh doanh vận tải, pháp luật về kinh doanh vận tải giao thông đường bộ quy định doanh nghiệp vận tải, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó có hợp tác xã, phải bố trí bộ phận quản lý an toàn. Bộ phận này có nhiệm vụ theo dõi, giám sát và quản lý hoạt động của lái xe, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải, được quy định tại khoản 8, Điều 3 Nghị định 158/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung năm 2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra người điều khiển phương tiện lái xe quá 4 giờ.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, bộ phận quản lý an toàn phải có trách nhiệm thiết kế, xây dựng lịch trình di chuyển cho mỗi chuyến xe. Lịch trình gồm thời gian nhận, xuất bến, trả hàng; tuyến đường lưu thông và địa điểm nghỉ, nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện, hàng hóa, hành khách và người điều khiển. “Không thể phó mặc cho lái xe tự tìm chỗ nghỉ, nhất là khi gặp đường hẹp hoặc cao tốc không có trạm dừng nghỉ”, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, trường hợp lái xe không tuân thủ lịch trình di chuyển an toàn được xây dựng trước, cố ý lái xe vượt quá thời gian quy định hoặc bộ phận quản lý an toàn chỉ tồn tại “trên giấy tờ”.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, giới hạn thời gian lái xe liên tục nhằm bảo đảm an toàn giao thông, không phải yêu cầu mới trong thực tế. Dù một lái xe có thể đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện quá 4 giờ nhiều lần, tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài vẫn có thể khiến người điều khiển buồn ngủ, mất tập trung, thậm chí rơi vào tình trạng “giấc ngủ trắng”. Chính vì vậy pháp luật về giao thông đường bộ mới quy định bắt buộc tổ chức, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải có bộ phận quản lý an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, các đơn vị kinh doanh vận tải cần quản lý thời gian làm việc của tài xế, bởi khi để người làm công lái xe quá thời gian quy định, cả tài xế và doanh nghiệp đều bị xử lý.