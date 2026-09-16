Chiều 16/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trước tình trạng tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) thường xuyên quá tải, đơn vị đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, phương án cũng cần tính đến việc hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến nhằm nâng cao hiệu quả lưu thông và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp.

Theo số liệu, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến.

Để góp phần giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu một số nội dung.

Cụ thể, các đơn vị cần nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí hệ thống biển báo, tổ chức phân làn, phân tuyến phù hợp với phương án mới. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Cục CSGT cũng đề nghị nghiên cứu hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến, qua đó góp phần nâng cao tính ổn định, an toàn trong quá trình lưu thông.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt và góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3.