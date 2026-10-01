Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2
Sáng 1-10, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...
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