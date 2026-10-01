Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính. Phương án mới được áp dụng từ ngày 9-10-2026, nhằm tăng năng lực lưu thông, góp phần giảm ùn tắc trong khu vực.