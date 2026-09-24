Cục Báo chí tập huấn hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2026

Chiều 24-9, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2026. Tham dự hội nghị có 571 đại biểu là lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên đến từ hơn 170 cơ quan báo chí trên cả nước; trong đó, 100 đại biểu tham dự trực tiếp, 471 đại biểu dự trực tuyến.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí hướng dẫn áp dụng các công cụ phần mềm để kê khai, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh - Thường trực Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Cục Báo chí giới thiệu các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí cũng hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số và sử dụng công cụ phần mềm thực hiện triển khai đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Cục Báo chí yêu cầu các đơn vị kê khai dữ liệu thực tế, cung cấp minh chứng trực tiếp từ hệ thống đang vận hành bên cạnh hồ sơ giấy. Việc đánh giá công khai, chi tiết sẽ giúp các tòa soạn nhìn nhận đúng thực trạng, học hỏi các mô hình điểm để chủ động điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số thực chất, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Thông qua tập huấn giúp từng đơn vị đánh giá chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Sau phần lý thuyết, thành viên các cơ quan báo chí tham gia tập huấn đã tiến hành làm bài thực hành theo hướng dẫn. Đây là cơ hội để các cơ quan báo chí tiếp cận và thực hành công cụ đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số thông qua nhiều chỉ số quan trọng như: Chiến lược, hạ tầng số, mức độ ứng dụng công nghệ cùng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Các cơ quan báo chí hoàn thành chương trình tập huấn được cấp giấy chứng nhận và cấp tài khoản để tiến hành khai báo thực hiện đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2026 cho đơn vị mình. Số liệu nhập liệu là số liệu thực tế của cơ quan báo chí tính từ ngày 1-10-2026 đến 31-10-2026. Dự kiến, kết quả xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 18-11-2026.