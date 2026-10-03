Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee rà soát kinh doanh thực phẩm chức năng

Theo thông tin quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với nhiều công dụng như hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành; phòng cho người có nguy cơ đột quỵ, tai biến, đái tháo đường, tim mạch; phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người từng bị tai biến.

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt thuộc nhóm sản phẩm phải đăng ký bản công bố với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Theo Điều 26 Nghị định này, các sản phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi người sử dụng và việc kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Shopee xác minh thông tin, ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật; đồng thời nghiêm túc thực hiện các văn bản trước đây của Cục về quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Cục trước ngày 9/10/2026.