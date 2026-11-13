Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee, Lazada ngừng kinh doanh sản phẩm Dáng Sen

Trước đó, qua công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Dáng Sen đang được quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và mạng xã hội Facebook.

Lúc 15h ngày 13/11, sản phẩm đã bị xóa khỏi gian hàng trên Shopee. Ảnh chụp màn hình.

Sản phẩm được quảng cáo có công dụng giảm cân dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm thực phẩm Dáng Sen được sản xuất tại Công ty CP đầu tư thương mại XNK Thái Hưng (địa chỉ: thửa đất số 10, tờ bản đồ số 19, thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) và do Công ty TNHH Nam Y Đường (địa chỉ: 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) phân phối.

Ngày 12/11/2026, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn số 2405/ATTP-SP tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên và công văn số 2406/ATTP-SP tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội.

Cục đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Thái Hưng; đồng thời, đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối của Công ty Nam Y Đường. Kết quả xử lý cần được gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm gửi công văn số 2409/ATTP-SP tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục thông báo cho các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee, Lazada) về yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Công văn số 2410/ATTP-SP gửi Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan này phối hợp gỡ bỏ thông tin quảng cáo về sản phẩm Dáng Sen và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài các cơ quan quản lý, Cục An toàn thực phẩm còn gửi Công văn số 2407/ATTP-SP đến Công ty TNHH Shopee và Công văn số 2408/ATTP-SP đến Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu hai đơn vị khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng của mình; chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo (gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo tại Điều 7 của Luật Quảng cáo) và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu hai đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Dáng Sen và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu tại công văn đã gửi. Đồng thời, Shopee và Lazada phải gửi báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước ngày 20/11/2026.