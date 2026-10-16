Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ bỏ sản phẩm Sausando Slimming capsule

Sản phẩm Sausando Slimming capsule được rao bán trên Shopee. Ảnh chụp màn hình

Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn số 2190/ATTP-SP gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm “Sausando Slimming capsule” do sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm “Sausando Slimming capsule” đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sản phẩm sử dụng thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16-6-2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp giấy tiếp nhận này cho sản phẩm nêu trên.

Sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, Shopee phải ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm “Sausando Slimming capsule” và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 26-10-2026.

Cùng ngày, tại công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan này thông báo đến Shopee và các gian hàng kinh doanh trên sàn, yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ thông tin vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin quảng cáo trên Shopee, sản phẩm Sausando L-Carnitine 400mg được giới thiệu là thực phẩm bổ sung, có công dụng hỗ trợ chuyển hóa chất béo thành năng lượng, tăng cường đốt mỡ, định hình vóc dáng, bổ sung năng lượng và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Sản phẩm được quảng cáo có xuất xứ công nghệ Nhật Bản, đóng gói hộp 10 viên.