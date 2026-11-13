Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm chức năng Dáng Sen

Theo văn bản của Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm thực phẩm Dáng Sen đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada với thông tin có công dụng giảm cân, trong khi sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, việc quản lý thực phẩm chức năng được thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ, Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo quy định, thực phẩm chức năng gồm 4 nhóm: thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh chỉ định. Đối với thực phẩm bổ sung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện tự công bố và nộp hồ sơ theo quy định.

Như vậy, 3 nhóm sản phẩm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường. Riêng thực phẩm bổ sung phải được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm và nộp bản tự công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và việc kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, Cục yêu cầu Lazada ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm Dáng Sen nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, theo Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (không thuộc trường hợp cấm quảng cáo theo Điều 7 Luật Quảng cáo). Những sản phẩm này chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada nghiêm túc thực hiện các công văn đã được ban hành trước đó về quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng. Kết quả rà soát, xử lý phải được Lazada báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trước ngày 20/11/2026.