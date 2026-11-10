Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ 14 người nghi ngộ độc cá nóc tại Lâm Đồng

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản 2373/ATTP-NĐTT ngày 09/11/2026 đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp xử lý vụ việc. Trong đó, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng; trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối với bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; đồng thời theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào; không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu sau khi ăn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, hải sản lạ xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân để được cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh, chủ động truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng.