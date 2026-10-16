Cục An toàn hệ thống ghi nhận hoạt động ổn định của các Quỹ tín dụng ở Khu vực 15

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

NHNN Chi nhánh Khu vực 15 vừa tổ chức buổi làm việc với Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng về tình hình hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Buổi làm việc do ông Trần Văn Phước, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 15 chủ trì, với sự tham dự của ông Hoàng Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; đại diện Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh An Giang và Kiên Giang, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và đại diện một số quỹ tín dụng nhân dân tại An Giang, Cà Mau.

Ông Võ Hồng Nho, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 15, báo cáo hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng mục tiêu tương trợ thành viên, phát triển cộng đồng và bảo đảm quyền lợi của các thành viên.

Trong quá trình triển khai Đề án “Cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”, NHNN Chi nhánh Khu vực 15 đã rà soát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời làm việc trực tiếp với các đơn vị để xây dựng phương án dự kiến sắp xếp địa bàn hoạt động phù hợp với định hướng cơ cấu lại hệ thống.

Tại buổi làm việc, đại diện các Quỹ tín dụng nhân dân đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế hoạt động, và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và bảo đảm an toàn hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, ghi nhận những nỗ lực của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trong việc duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của thành viên.

Ông đề nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, bám sát định hướng của Đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đặc biệt, các Quỹ tín dụng nhân dân cần thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 7025/NHNN-ATHT ngày 6/8/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về xử lý địa bàn hoạt động, thành lập phòng giao dịch và ghi nhận địa bàn hoạt động trong giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân. Quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Lãnh đạo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục củng cố hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Phước, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 15 phát biểu Buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Phước, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 15, yêu cầu các Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động. Theo đó, chú trọng kiện toàn bộ máy nhân sự, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-NHNN và Thông tư số 62/2025/TT-NHNN.

Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn, phù hợp với định hướng cơ cấu lại hệ thống. Qua đó, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ thành viên.

NHNN Chi nhánh Khu vực 15 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống và phát triển ổn định, bền vững.