Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tên gọi mới

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, thực hiện Nghị định số 10/2026 của Chính phủ và Quyết định số 5796 của Bộ Công an về việc triển khai chuyển đổi tên gọi, từ 15/9, đơn vị chính thức mang tên Cục An ninh mạng.

Việc đổi tên được thực hiện theo Nghị định số 10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025 ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được đổi tên thành Cục An ninh mạng. (Ảnh: A05)

Ngày 28/8/2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng, trực thuộc Bộ Công an. Thời điểm đó, Trung tướng Hoàng Phước Thuận được giao giữ chức Cục trưởng.

4 năm sau, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tướng Nguyễn Minh Chính đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng.

Hôm nay, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lại đổi về tên ban đầu là Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức Cục trưởng.

Trong ngày 15/9, Bộ Công an cũng công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu, trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị cấp phòng, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết được giao giữ chức Cục trưởng.