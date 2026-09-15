Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đổi tên thành Cục An ninh mạng

Cục A05 có tên mới là Cục An ninh mạng từ hôm nay 15-9.

Ngày 15-9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, theo Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18-2-2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Quyết định số 5796/QĐ-BCA về việc triển khai chuyển đổi tên gọi, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức đổi tên thành Cục An ninh mạng, kể từ ngày 15-9.

Đây là tên được đặt từ khi Cục An ninh mạng thành lập năm 2014. Ngày 28-8-2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng, trực thuộc Bộ Công an.

4 năm sau, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cục An ninh mạng là cơ quan chuyên trách về bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống các loại tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh, trật tự. Đơn vị đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2025. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng.