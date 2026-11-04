Cục An ninh mạng cảnh báo quay phim, phát tán trái phép hình ảnh lên MXH

Cục An ninh mạng cho biết, những đoạn clip ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, bắt ghen liên quan đến ô tô điện mini VF3 lan truyền trên mạng xã hội ngày 3/11 đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng. Không chỉ hình ảnh xô xát, nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm của những người liên quan cũng bị chia sẻ rộng rãi, kèm theo các bình luận suy diễn, xúc phạm.

Theo ghi nhận, một số tài khoản đã cắt ghép, đăng lại clip nhằm thu hút lượt xem và tương tác. Việc lan truyền thông tin diễn ra nhanh chóng, kéo theo hàng trăm nghìn lượt tương tác và những bình luận có tính kích động. Những người xuất hiện trong clip có nguy cơ chịu tổn thương về tâm lý, danh dự và nhân phẩm khi hình ảnh đời tư bị đưa ra bàn luận công khai.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt là các vụ mâu thuẫn tình cảm, xô xát. Việc chia sẻ clip, hình ảnh nhạy cảm hay thông tin định danh của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể xâm phạm quyền riêng tư và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Người dùng mạng xã hội cũng cần tránh hùa theo đám đông, bình luận lăng mạ, miệt thị hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu xâm phạm dữ liệu cá nhân, người dân không nên tiếp tục chia sẻ mà cần chủ động báo cho cơ quan chức năng.

Trường hợp bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán dữ liệu cá nhân nhạy cảm, người bị hại nên lưu lại các bằng chứng như đường dẫn, hình ảnh, bài viết và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Pháp luật hiện hành có quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư. Hành vi thu thập, sử dụng hoặc phát tán trái phép thông tin, hình ảnh riêng tư có thể bị xử phạt hành chính.

Theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hành vi thu thập, sử dụng, công khai, phát tán trái phép hình ảnh, video, thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người khác trên không gian mạng, đặc biệt nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, là hành vi vi phạm pháp luật.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP và Nghị định số 330/2026/NĐ-CP; bị buộc gỡ bỏ, thu hồi thông tin vi phạm, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155, tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân cần tôn trọng quyền riêng tư, không tự ý đăng tải, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin, hình ảnh nhạy cảm của người khác; ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng. Mỗi người cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tôn trọng quyền riêng tư và không biến những sự việc cá nhân thành nội dung để câu view, câu like.

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