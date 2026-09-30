Cục An ninh chính trị nội bộ có tân Phó Cục trưởng

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an TP Đồng Nai...

Ngày 28/9/2006, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc điều động Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Toàn.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Toàn được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, tin tưởng điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Nguyễn Chí Toàn sinh năm 1982, quê quán xã Đan Điền, TP Huế; vào Công an nhân dân: Tháng 9/2001, vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Tháng 9-2003; trình độ: Tiến sĩ an ninh, Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng cho biết, đồng chí Nguyễn Chí Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, chủ chốt tại Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Đồng Nai, nay là TP Đồng Nai. Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, đồng chí luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của đơn vị, địa phương, được lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ tín nhiệm, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Chí Toàn đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND TP Đồng Nai phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững ổn định an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Công an TP Đồng Nai làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó, đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ thực địa về lĩnh vực an ninh...

Đại tá Nguyễn Chí Toàn phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Cục An ninh chính trị nội bộ, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng đề nghị Đại tá Nguyễn Chí Toàn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...

Bày tỏ vui mừng, xúc động khi được Bộ Công an tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định về việc điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Chí Toàn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tin tưởng, điều động đồng chí giữ chức vụ quan trọng này.

Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ chúc mừng tân Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Toàn.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Toàn.

Khẳng định những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tại buổi lễ vừa là mệnh lệnh, vừa là sự tin tưởng, giao trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cá nhân đồng chí Cục trưởng, tân Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Toàn chân thành cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo để bổ sung ngay vào chương trình công tác thời gian tới. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an TP Đồng Nai đã tin tưởng, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Chí Toàn cũng hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng, không ngừng học tập, trau dồi tri thức, đem hết khả năng, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...