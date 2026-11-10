Cubarsi đoạt giải Golden Boy 2026

Cubarsi giành Golden Boy 2026

Chiến thắng áp đảo của trung vệ 19 tuổi

Lễ công bố kết quả giải thưởng Golden Boy 2026 đã diễn ra tại trung tâm huấn luyện của Sassuolo với sự góp mặt của cựu tiền vệ đội tuyển Italia Demetrio Albertini.

Trong cuộc bầu chọn do hội đồng gồm 50 nhà báo thể thao uy tín hàng đầu châu Âu tham gia, Pau Cubarsi đã xuất sắc vượt qua danh sách 25 ứng viên để về nhất với 475 điểm.

Điểm số này giúp anh tạo ra khoảng cách lớn, vượt qua người xếp thứ hai là Yan Diomande của Real Madrid với số điểm ít hơn gần 250 và người đứng thứ ba là Warren Zaire-Emery của PSG.

Với danh hiệu này, Cubarsi kế nhiệm cầu thủ chạy cánh Desire Doue của PSG. Cubarsi sẽ chính thức nhận giải thưởng tại Turin vào tháng 12 tới.

Đáng chú ý, theo quy định của ban tổ chức từ khi giải thưởng ra đời năm 2003, mỗi cầu thủ chỉ được vinh danh một lần. Do đó, người đồng đội Lamine Yamal - người thắng giải năm 2024 - không đủ điều kiện tranh giải năm nay.

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng vừa qua, sau khi nhận danh hiệu Kopa năm thứ ba liên tiếp, Yamal cho rằng giải thưởng này lẽ ra phải thuộc về Cubarsi.

Mùa giải đột phá của Cubarsi

Trưởng thành ở lò La Masia, trung vệ sinh năm 2007 được HLV Xavi Hernandez trao cơ hội ra mắt đội một Barca ngày 18.1.2024 trong trận gặp Unionistas tại Cúp Nhà vua.

Đến nay, anh đã có 141 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya và 23 lần khoác áo các đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi Inigo Martinez rời Barca, Cubarsi đảm nhận vai trò lớn hơn ở hàng thủ với điểm mạnh là khả năng chuyền bóng xuyên tuyến triển khai từ sân nhà và sự chắc chắn ở cả khu vực vạch giữa sân lẫn vòng cấm. Anh cùng Barca giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Cubarsi đá trọn vẹn tất cả các trận tại World Cup 2026, cùng Aymeric Laporte tạo thành cặp trung vệ thép giúp Tây Ban Nha tiến thẳng đến chức vô địch và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn suốt giải đấu.

Trong trận chung kết gặp Argentina, Cubarsi cắt đường căng ngang của Giuliano Simeone hướng đến Marcos Senesi ngay trong khu 5,5 m, ngăn đối thủ gỡ hòa để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Màn trình diễn xuất sắc giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2026.

Thành công của Cubarsi càng trở nên đặc biệt khi anh mới là hậu vệ thứ hai trong lịch sử 24 kỳ trao giải Golden Boy giành chiến thắng, sau Matthijs de Ligt (năm 2018).

Bên cạnh đó, anh trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thứ 6 đoạt giải thưởng này, sau Cesc Fabregas (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) và Lamine Yamal (2024), giúp Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu về số lượng cầu thủ thắng giải, nhiều hơn Pháp 2 người và hơn Anh 3 người.

Ở cấp độ CLB, Barcelona củng cố vị thế thống trị với 5 cầu thủ từng được vinh danh gồm Lionel Messi (2005), Pedri, Gavi, Lamine Yamal và giờ là Pau Cubarsi. Xếp sau Barcelona là Borussia Dortmund và Manchester United với mỗi đội có 3 cầu thủ, cùng Atletico Madrid, Manchester City, Ajax và PSG với mỗi đội có 2 cầu thủ.

Thành tích của Cubarsi tiếp tục là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và vai trò đào tạo tài năng trẻ hàng đầu thế giới của học viện La Masia trong bóng đá hiện đại.