Cuba: Tỉnh Granma tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất lúa gạo Việt Nam mở rộng đầu tư

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Lê Quang Long với lãnh đạo tỉnh Granma. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Từ ngày 21 đến 23/10 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đã có chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Granma và Sancti Spíritus. Trong chuyến công tác, Đại sứ Lê Quang Long đã thăm các dự án nông nghiệp do doanh nghiệp Việt Nam triển khai tại hai tỉnh.

Đại sứ Lê Quang Long đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, đầu tư tại Cuba trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nhiên liệu và vật tư sản xuất. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, mở rộng mô hình hợp tác sản xuất lúa gạo sang Granma và Sancti Spíritus; gần đây tiếp tục bàn giao gạo cho các địa phương của Cuba.

Tại tỉnh Granma, Đại sứ Lê Quang Long đã có buổi làm việc với Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Yudelkis Ortiz Barceló và Thống đốc tỉnh Yanetsy Terry Gutiérrez. Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của chính quyền và các cơ quan chức năng Granma đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn; mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng diện tích gieo trồng. Đại sứ cũng đề xuất hai bên tìm hiểu khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Granma và một địa phương của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Granma trao quà tặng Đại sứ Lê Quang Long. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Bí thư Tỉnh ủy Granma Yudelkis Ortiz Barceló cảm ơn những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc góp phần bảo đảm an ninh lương thực của tỉnh; cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất lúa gạo tại Granma.

Bí thư Tỉnh ủy Granma mong muốn, các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực khác như chăn nuôi, lâm-thủy sản và công nghiệp chế biến.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Granma chuyển lời mời Đại sứ Lê Quang Long tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Granma vào tháng 11/2026.