Cuba thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc họp báo do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba tổ chức tại thủ đô La Habana diễn ra cùng ngày, các chuyên gia nhận định luật trên sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn tri thức nhằm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những quy định mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển các quy trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đồng thời tạo điều kiện hình thành các sản phẩm - dịch vụ khoa học và công nghệ mới.

Luật cũng chú trọng thúc đẩy giáo dục khoa học - công nghệ cả ở lĩnh vực phổ thông và chuyên ngành, tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, tư vấn khoa học và công tác quản lý. Trong đó, phát huy tiềm năng con người được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, luật đặt ra yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ theo hướng hội nhập, trên cơ sở hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.

Theo các chuyên gia, các quy định mới hướng tới mục tiêu cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống của người dân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm công bằng xã hội, kết hợp hài hòa với bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Các cá nhân hoặc tập thể có thể tham gia các hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia và quốc tế. Nguồn lực tài chính dành cho các dự án trong lĩnh vực này sẽ được huy động từ sự kết hợp giữa vốn công và vốn tư.