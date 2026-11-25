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Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 24/11, phát biểu khai mạc Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 42 (FIHAV), được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Óscar Pérez-Oliva khẳng định “cánh cửa Cuba rộng mở với thế giới” cho đầu tư nước ngoài và sự kiện trên thể hiện cam kết của nước này đối với phát triển kinh tế, bất chấp áp lực từ bên ngoài, và quyết tâm duy trì mô hình dựa trên công lý và bình đẳng xã hội.

FIHAV 2026 là một phần của quá trình chuyển đổi đang diễn ra tại Cuba sau khi Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước này thông qua 176 biện pháp kinh tế và xã hội vào tháng 6 vừa qua, nhằm mục đích tái kích hoạt nền kinh tế với sự tham gia của nhiều bên liên quan và tăng cường các cơ chế bảo trợ xã hội.

Về đầu tư nước ngoài, ông Pérez-Oliva cho biết Cuba đang mở rộng cơ hội kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giảm thời gian xử lý hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh.

Phó Thủ tướng Pérez-Oliva cũng đề cập đến các dự án trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và tài chính, thương mại và du lịch, cũng như các phương thức cho phép linh hoạt hơn trong quan hệ đối tác kinh tế; đồng thời nhấn mạnh khả năng thiết lập liên doanh giữa các công ty nước ngoài cùng các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã Cuba, bên cạnh việc thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài vào phát triển kinh tế quốc gia.

Ông nêu bật tầm quan trọng của việc thu hút vốn cho các dự án liên quan đến công nghệ và năng lượng tái tạo, những lĩnh vực được coi là chiến lược để chuyển đổi ma trận năng lượng và thúc đẩy giao thông bền vững.

Phó Thủ tướng Pérez-Oliva thông báo dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài mới sẽ được trình lên Quốc hội Cuba vào tháng 12 tới, với mục tiêu thiết lập một khung pháp lý linh hoạt và minh bạch hơn với những đảm bảo pháp lý cho các nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, ông Pérez-Oliva nhấn mạnh việc mở cửa hoạt động này cho tất cả các chủ thể kinh tế trên cơ sở bình đẳng và việc thực hiện danh mục hàng hóa không phân biệt đối xử, những thay đổi nhằm thúc đẩy nền kinh tế và tăng xuất khẩu.

FIHAV 2026, diễn ra đến ngày 26/11, được tổ chức với khẩu hiệu "Cuba mở cửa với thế giới" và theo hình thức kết hợp, với các hoạt động trực tuyến và trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nhân từ những quốc gia khác nhau./.