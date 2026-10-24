Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Một nhà máy lắp ráp điện tử của Cuba tại thủ đô La Habana. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các quy định liên quan đến vấn đề nêu trên vừa được đăng Công báo và sẽ có hiệu lực trong tuần tới.

Bà Maily Morejón Concepción - Giám đốc Đài quan sát Xã hội và Lao động - cho biết sáng kiến này vượt ra ngoài cách tiếp cận truyền thống về trợ giúp xã hội - vốn tập trung đáp ứng những nhu cầu trước mắt, và hướng đến việc tạo điều kiện giúp người dân phát triển các hoạt động kinh tế và tự tạo thu nhập cho bản thân.

Theo quan chức trên, chương trình cung cấp tài sản sản xuất quy mô nhỏ hướng đến các hộ gia đình dễ bị tổn thương, có khả năng và sẵn sàng làm việc, đồng thời cam kết thực hiện "Kế hoạch hòa nhập kinh tế". Nhóm ưu tiên bao gồm phụ nữ có con nhỏ và thu nhập thấp, thanh niên từ 18-30 tuổi hiện không đi học hoặc không có việc làm, và người khuyết tật có khả năng tham gia hoạt động kinh tế. Cùng với đó, các tài sản hỗ trợ được phân loại thành 3 lĩnh vực chính: nông nghiệp và sinh thái; thủ công, chế biến và dịch vụ; và hỗ trợ công nghệ-kỹ thuật số.

Liên quan đến nguồn tài chính cho chương trình, Giám đốc việc làm tại MTSS - ông Israel Antonio Riverón Sánchez cho biết tiền sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước dành cho trợ giúp xã hội, Quỹ Bảo trợ Xã hội, những nguồn quyên góp cho phát triển địa phương, tín dụng vi mô của ngân hàng hay hợp tác quốc tế.

Về kế hoạch giúp người trẻ hòa nhập thị trường lao động, ông Riverón Sánchez nhấn mạnh mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia các hoạt động sản xuất và dịch vụ thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu việc làm của các địa phương. Các khóa học sẽ kéo dài từ 1-6 tháng, có thể bao gồm các lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp nhỏ và kỹ năng số.

Người học sẽ được nhận thu nhập hằng tháng tương đương với mức lương tối thiểu hiện hành hoặc các khoản trợ cấp xã hội theo quy định, với điều kiện họ phải đạt tỷ lệ "đến lớp" ít nhất 85% và vượt qua các bài đánh giá của chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, các quy định mới cũng tạo điều kiện tăng cường hệ thống công tác xã hội trên cả nước, với việc phát huy vai trò của các nhân viên công tác xã hội không chỉ trong cộng đồng mà còn trong các cơ sở giáo dục, y tế và nhiều dịch vụ khác.

Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Cuba Jesús Otamendiz Campos nhấn mạnh việc thúc đẩy trợ giúp xã hội cũng là một phần của quá trình chuyển đổi của quốc gia hướng tới tự chủ kinh tế.