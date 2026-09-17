Cuba phát hành tiền giấy mệnh giá cao mới

Quang cảnh đường phố tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tân Hoa Xã, động thái này nằm trong khuôn khổ các biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch tiền mặt và điều chỉnh hệ thống mệnh giá tiền tệ phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay của Cuba.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba Juana Lilia Delgado ngày 16/9 cho biết trên chương trình truyền hình Mesa Redonda rằng việc phát hành các tờ tiền mới đã hoàn tất quá trình quá trình điều chỉnh mệnh giá tiền tệ của Cuba.

Theo bà Delgado, việc điều chỉnh nhằm đưa các mệnh giá hiện hành phù hợp hơn với tình hình kinh tế, đặc biệt là mặt bằng giá cả và nhu cầu sử dụng tiền mặt.

Bên cạnh đó, bà Delgado nhấn mạnh rằng các biện pháp này nằm trong quá trình từng bước hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Cuba, nâng cao năng lực, đưa thêm các chủ thể và công nghệ mới vào hệ thống, đồng thời đa dạng hóa dịch vụ tài chính.

Tờ tiền mệnh giá 10.000 peso mới in hình Haydee Santamaria - nữ anh hùng của cách mạng Cuba. Bà Haydee Santamaria từng tham gia cuộc tấn công các trại lính Moncada và Carlos Manuel de Cespedes ngày 26/7/1953 cùng một nhóm chiến sỹ cách mạng do Tổng Tư lệnh Fidel Castro chỉ huy.

Trong khi đó, 20.000 peso có hình Vilma Espin thuộc thế hệ lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba, là người sáng lập Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba và là phu nhân của cựu Chủ tịch Raúl Castro. Bà mất vào năm 2007.

Khi các tờ tiền mới mệnh giá 2.000 và 5.000 peso được đưa vào lưu thông hồi tháng 4, ngân hàng trung ương Cuba cho biết động thái này nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch tiền mặt, đáp ứng nhu cầu về các khoản tiền mặt có mệnh giá lớn hơn của nền kinh tế, giảm chi phí vận chuyển, quản lý tiền mặt và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh lạm phát.

Người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong một diễn biến khác gần đây, Chính phủ Cuba đã thông qua 2 nghị quyết của Ngân hàng Trung ương Cuba và Bộ Kinh tế và Kế hoạch về việc mở rộng quyền của doanh nghiệp tư nhân để mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ và nhận tiền gửi bằng tiền mặt, cũng như có thể thực hiện thanh toán trực tiếp ra nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng như các giao dịch khác.

Quy định mới tạo điều kiện để cá nhân và pháp nhân có thể mở tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng Cuba mà không cần sự cho phép trước của BCC.

Đối với các công ty tư nhân, một trong những thay đổi chính là khả năng chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt bằng ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng. Các công ty tư nhân cũng sẽ có thể nhận thu nhập từ xuất khẩu, thương mại điện tử và chuyển khoản từ nước ngoài, cũng như tiền gửi bằng tiền mặt bằng các loại tiền tệ được BCC chấp nhận.

Quy định cũng mở rộng khả năng thanh toán trong Cuba bằng ngoại tệ, cả để mua hàng hóa và dịch vụ và để chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ do các công ty tư nhân và cá nhân khác nắm giữ. Các tài khoản này cũng có thể được sử dụng để bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái và cho một số khoản thanh toán ở nước ngoài hoặc rút tiền mặt liên quan đến việc đi du lịch nước ngoài.