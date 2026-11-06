Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Một quán đồ ăn nhanh ven đường ở La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 5/11, Cuba bày tỏ phản đối việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, cho rằng các biện pháp hạn chế thương mại, năng lượng và các đối tượng có quan hệ kinh doanh với Cuba đang gây thêm sức ép đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero-America lần thứ 30 diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) trong hai ngày 4-5/11, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla phản đối các biện pháp trừng phạt mở rộng của Mỹ, trong đó có những hạn chế nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp muốn hợp tác kinh doanh với Cuba.

Theo Bộ trưởng Rodríguez, trong 10 tháng qua, Cuba phải đối mặt với việc Mỹ siết chặt lệnh cấm vận thương mại, các biện pháp hạn chế nguồn cung năng lượng và những biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các cá nhân, tổ chức có quan hệ thương mại với đảo quốc này.

Ông kêu gọi cộng đồng các nước Ibero-America có hành động phù hợp với những nguyên tắc chung để ứng phó với các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Trên mạng xã hội X cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Parrilla chỉ ra rằng Washington tiếp tục tìm cách gây sức ép lên nền kinh tế và đời sống người dân Cuba thông qua các biện pháp hạn chế mới. Ông khẳng định những động thái này sẽ không khuất phục được người dân Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Washington đã đưa 10 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, đồng thời phong tỏa 5 tàu có liên quan.

Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm một số cá nhân thuộc giới lãnh đạo Cuba, mạng lưới vận chuyển dầu thô, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và hỗ trợ kỹ thuật, cùng một số nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp hạn chế bổ sung, cho phép áp dụng trừng phạt đối với các cá nhân nước ngoài đang hoặc từng hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, sản xuất, hàng hải và công nghệ của Cuba.

Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba." Cuba đã gọi đây là một "chiến thắng" trước áp lực của Washington nhằm đánh bại sáng kiến này./.