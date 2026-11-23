Theo Vụ trưởng Đất đai thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba Raúl Placencia Quintero, chính quyền đã tiếp nhận 5.333 đơn xin cấp đất với tổng diện tích khoảng 137.500ha. Trong số này, khoảng 4.000 đơn đã được chấp thuận, tương đương 75% tổng số hồ sơ.

Việc phân bổ đất được thực hiện theo Luật số 185 về Đất Nông nghiệp và Lâm nghiệp, công bố đầu tháng 9/2026 và có hiệu lực từ ngày 17/9. Điểm đáng chú ý của luật là mở rộng đáng kể đối tượng được quyền xin cấp đất, bao gồm công dân Cuba, người nước ngoài cư trú tại nước này, người Cuba sinh sống ở nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các liên doanh và công ty nước ngoài có hoạt động tại Cuba.

Không chỉ mở rộng đối tượng tiếp cận đất đai, quy định mới còn nới lỏng các điều kiện sử dụng đất. Người được cấp đất có thể xây dựng nhà ở trên diện tích được giao và chuyển nhượng quyền sở hữu hợp pháp sau 5 năm. Luật cũng bảo đảm quyền sử dụng đất liên tục cho các thành viên trong gia đình, đồng thời cho phép bán, thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hoặc phân chia quyền sở hữu đất.

Đáng chú ý, các quy định mới không ấn định giới hạn về diện tích hoặc thời hạn thuê đất. Những điều kiện này sẽ do các bên liên quan thỏa thuận và xác lập trong hợp đồng.

Thông qua việc nới lỏng các rào cản tiếp cận và sử dụng đất, Chính phủ Cuba kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân, khuyến khích đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất trong nước, qua đó cải thiện nguồn cung lương thực và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.