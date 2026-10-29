Cuba hoan nghênh 'chiến thắng của sự thật'

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mô tả sự ủng hộ rộng rãi dành cho nghị quyết trên là "chiến thắng của nhân dân Cuba anh hùng", đồng thời nhấn mạnh kết quả này "là chiến thắng của sự thật”.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cũng gọi cuộc bỏ phiếu là "một chiến thắng mới" chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và là bằng chứng thêm cho thấy "Cuba không phải là mối đe dọa, mà lệnh cấm vận mới là mối đe dọa".

Sự kiện trên đánh dấu lần thứ 34 ĐHĐ LHQ bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe này. Năm 2025, nghị quyết lên án lệnh cấm vận đã được thông qua với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Trong hơn 6 thập kỷ, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại và tài chính khắc nghiệt đối với Cuba. Chính sách này càng được tăng cường dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.