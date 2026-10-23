Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Quang cảnh thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tỷ lệ này tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, khẳng định xu hướng già hóa ngày càng gia tăng, làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

Báo cáo trên cho hay tổng dân số của đảo quốc Caribe này là 9.434.593 người vào cuối năm 2025. Trong một thập kỷ, tỷ lệ người cao tuổi đã tăng từ mức 19,4% lên mức 26,7%, tăng 7,3 điểm phần trăm.

Các số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ già hóa cao nhất tại Cuba là ở tỉnh Villa Clara, với 30,2% và thủ đô La Habana (29,1%), trong khi các địa phương có tỷ lệ già hóa thấp nhất là Guantánamo (23,3%), Santiago de Cuba (24,2%) và Artemisa (24,2%).

Theo ONEI, từ năm 2016 đến năm 2024, dân số Cuba đã giảm 1,4 triệu người, từ 11.239.224 giảm xuống còn 9.748.007 người. Sự suy giảm này liên quan đến di cư và tăng trưởng tự nhiên âm. Trong năm 2024 tại Cuba có 128.098 ca tử vong được ghi nhận so với 71.358 ca sinh. Tỷ suất sinh tổng cộng ở mức 1,29 con trên mỗi phụ nữ, con số thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử nước này.

Báo cáo nói trên chỉ ra rằng trước tình trạng dân số già hóa ngày càng tăng, Cuba đang đối mặt với thách thức định hướng lại mô hình kinh tế theo hướng bền vững về nhân khẩu học, thúc đẩy việc làm toàn diện, đổi mới công nghệ và các chính sách tích hợp người cao tuổi vào nền kinh tế.

ONEI dự báo Cuba sẽ đạt tỷ lệ dân số già hóa 36% vào năm 2040 và trong khoảng 15 năm nữa, dân số của đảo quốc Caribe này sẽ giảm xuống còn khoảng 8,38 triệu người.