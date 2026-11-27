Một khu vực kho xưởng ở huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río (Cuba).

Danh mục có 461 dự án, bao gồm 139 dự án trong lĩnh vực dầu khí và 115 dự án trong lĩnh vực du lịch, cùng 82 dự án nông nghiệp - thực phẩm, 30 dự án công nghiệp và 28 dự án khai thác mỏ. Trong số các dự án trên, có 98 dự án ưu tiên nhằm giúp Cuba thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường nguồn thu ngoại tệ.

Phó Thủ tướng Cuba bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cùng phát triển bằng cách tích cực tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của nước này, nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài đang đẩy nhanh các nỗ lực cải thiện quy trình đầu tư.

Theo ông Oscar Pérez-Oliva, tính đến ngày 20/11 vừa qua, Cuba đã phê duyệt 40 dự án đầu tư mới, với tổng vốn hơn 2 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dầu khí, du lịch, khai thác mỏ và ngân hàng - dịch vụ tài chính.

Sân kho của một doanh nghiệp ở tỉnh Artemisa (Cuba).

Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva cho biết dự thảo Luật đầu tư nước ngoài mới của Cuba sẽ được trình Quốc hội nước này thảo luận và thông qua vào tháng 12 tới. Luật này đáp ứng những chuyển đổi kinh tế và xã hội đang diễn ra và nhằm mục đích hợp lý hóa, đơn giản hóa và giảm bớt thủ tục hành chính, cũng như tăng cường tính minh bạch và các đảm bảo pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Văn bản pháp luật mới cũng công nhận sự tham gia lớn hơn của người Cuba cư trú ở nước ngoài, đồng thời trao quyền và đặc quyền lớn hơn cho chính quyền địa phương trong việc quản lý các thủ tục liên quan đến đầu tư nước ngoài.