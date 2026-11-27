Khi chọn mua ô tô, bên cạnh thương hiệu, kiểu dáng và khả năng vận hành, nhiều người còn quan tâm đến số lượng trang bị tiện nghi. Một chiếc xe có cửa sổ trời, màn hình giải trí lớn hay ghế chỉnh điện thường tạo cảm giác cao cấp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, không phải tiện ích nào cũng mang lại giá trị sử dụng tương xứng với chi phí bỏ ra.

Cửa sổ trời lớn có thể khiến khoang xe hấp thụ thêm nhiệt

Một trong những bất tiện đáng lưu ý của cửa sổ trời toàn cảnh là ảnh hưởng của ánh nắng đến cảm giác nhiệt bên trong xe. Khi ô tô di chuyển hoặc đỗ dưới trời nắng, năng lượng mặt trời truyền qua các bề mặt kính, đồng thời làm nóng những bề mặt nội thất bên trong. Với trần kính có diện tích lớn, người ngồi trong xe có thể chịu tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời, đặc biệt ở khu vực đầu và vai.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Building and Environment ngày 15/3/2026 về môi trường nhiệt trong cabin ô tô dưới bức xạ mặt trời mạnh cho thấy nhiệt phân bố không đồng đều giữa các vùng cơ thể. Trong điều kiện thử nghiệm, chênh lệch nhiệt độ đồng nhất tương đương (EHT) giữa vùng đầu và bàn chân có thể lên tới 8,5°C. Nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng tấm che nắng giúp giảm đáng kể EHT trung bình trong cabin.

Điều này lý giải vì sao việc bật điều hòa chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn cảm giác nóng khi ánh nắng chiếu trực tiếp qua khu vực trần kính. Bởi sự thoải mái nhiệt không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ không khí mà còn chịu ảnh hưởng từ bức xạ tác động lên cơ thể.

Cửa sổ trời lớn có thể khiến khoang xe hấp thụ thêm nhiệt

Phim cách nhiệt không phải giải pháp duy nhất

Nhiều người lựa chọn dán phim cách nhiệt để hạn chế sức nóng từ kính xe. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sản phẩm, cần phân biệt khả năng chống tia cực tím (UV) với khả năng cản nhiệt.

Chỉ số UV Rejection thể hiện khả năng ngăn tia cực tím, trong khi TSER (Total Solar Energy Rejection) cho biết tỷ lệ tổng năng lượng mặt trời được loại bỏ. Vì vậy, phim có khả năng chống tia UV đến 99% không đồng nghĩa với việc ngăn được 99% nhiệt lượng từ ánh nắng. Người mua nên quan tâm đến các thông số cản nhiệt tổng thể thay vì chỉ nhìn vào một chỉ số quảng cáo.

Bên cạnh phim cách nhiệt, rèm che nắng cũng là chi tiết đáng quan tâm. Một số mẫu xe được trang bị rèm điện hoặc rèm kéo tay, giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào khoang nội thất. Đây là tiện ích nên kiểm tra kỹ khi lựa chọn phiên bản có cửa sổ trời toàn cảnh, bởi khả năng che phủ và mức độ tiện dụng của rèm có thể khác nhau giữa các mẫu xe.

Có nên bỏ thêm tiền mua cửa sổ trời toàn cảnh?

Cửa sổ trời panorama không phải trang bị không cần thiết. Với những người yêu thích không gian nhiều ánh sáng tự nhiên, thường xuyên di chuyển ở khu vực có khí hậu mát mẻ hoặc muốn tận hưởng trải nghiệm ngắm cảnh, đây vẫn là tiện ích đáng cân nhắc. Tuy nhiên, giá trị sử dụng sẽ phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, môi trường đỗ xe và thói quen di chuyển.

Trước khi quyết định, người mua nên tìm hiểu loại kính được sử dụng, khả năng đóng mở, hệ thống rèm che nắng và các giải pháp cách nhiệt đi kèm. Nếu có thể, hãy trải nghiệm xe vào thời điểm có nắng để đánh giá cảm giác thực tế trong cabin, thay vì chỉ quan sát thiết kế tại showroom.

Đặc biệt, cần cân nhắc xem bản thân có thực sự thường xuyên sử dụng cửa sổ trời hay không. Nếu chủ yếu di chuyển trong đô thị, thường xuyên đỗ xe ngoài trời hoặc ưu tiên khả năng làm mát nhanh, phiên bản không có trang bị này đôi khi lại phù hợp hơn.