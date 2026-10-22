Cửa sổ trời ô tô bất ngờ vỡ: Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ

Cửa sổ trời ô tô bất ngờ vỡ đang trở thành vấn đề thu hút sự chú ý trong năm 2026, khi nhiều tài xế ghi nhận sự cố trên các dòng xe khác nhau, kể cả xe mới. Hiện tượng này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xe đang lưu thông.

Cửa sổ trời, thường được gọi là moonroof, là trang bị phổ biến trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, giúp tăng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thông thoáng cho khoang cabin. Tuy nhiên, bộ phận này cũng có thể phát sinh một số vấn đề trong quá trình sử dụng, như rò rỉ nước, trục trặc hệ thống điện hoặc hư hỏng kính.

Đáng chú ý, các trường hợp kính cửa sổ trời đột ngột nứt hoặc vỡ vụn được ghi nhận trên nhiều mẫu xe, khiến người sử dụng lo ngại về độ an toàn của trang bị này. Trong một số trường hợp, tài xế cho biết không nhận thấy dấu hiệu va chạm hay cảnh báo trước khi kính bị vỡ.

Cửa sổ trời, thường được gọi là moonroof, là trang bị phổ biến trên nhiều mẫu ô tô hiện đại

Theo thông tin được đề cập trong bài viết của The Wall Street Journal vào tháng 8/2026, các khiếu nại liên quan đến cửa sổ trời bị vỡ tại Mỹ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và nhà sản xuất vẫn chưa xác định được lỗi thiết kế hoặc lỗi kỹ thuật chung có thể lý giải toàn bộ những sự cố này.

Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng điều tra các phản ánh liên quan đến cửa sổ trời trên mẫu SUV Kia Sorento, nhưng không tìm thấy bằng chứng xác nhận lỗi từ nhà sản xuất. Điều này cho thấy việc xác định nguyên nhân cần được xem xét cụ thể đối với từng trường hợp, thay vì quy kết cho một lỗi chung.

Những yếu tố có thể khiến kính cửa sổ trời bị vỡ

Một số yếu tố được đặt ra khi lý giải hiện tượng này, trong đó có tác động từ môi trường, sự thay đổi nhiệt độ và các mảnh vụn trên đường.

Khi xe di chuyển, những vật thể nhỏ như đá hoặc mảnh vụn có thể va vào kính, tạo ra các điểm tổn thương khó nhận biết bằng mắt thường. Trong một số điều kiện, những điểm yếu này có thể khiến kính nứt hoặc vỡ sau đó.

Sự thay đổi nhiệt độ cũng được xem là yếu tố cần cân nhắc. Chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trên bề mặt kính hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm gia tăng ứng suất trong vật liệu, nhất là khi kính đã có sẵn khuyết tật hoặc hư hỏng nhỏ.

Tuy nhiên, đây mới là những khả năng cần được xem xét, chưa đủ cơ sở để khẳng định là nguyên nhân của các vụ vỡ cửa sổ trời được phản ánh trong năm 2026. Vì vậy, việc duy trì nhiệt độ trong xe ở mức phù hợp có thể giúp hạn chế một số tác động bất lợi, nhưng không bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn sự cố.

Cửa sổ trời ngày càng phổ biến, rủi ro được chú ý nhiều hơn

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật và môi trường, số lượng ô tô được trang bị cửa sổ trời gia tăng cũng có thể góp phần làm tăng số trường hợp được ghi nhận.

Theo số liệu được dẫn từ Omdia, hơn 50% xe mới bán ra tại Mỹ hiện có cửa sổ trời, so với khoảng 35% cách đây 10 năm. Trang bị này ngày càng xuất hiện trên nhiều dòng xe phổ thông, không chỉ giới hạn ở các mẫu xe cao cấp.

Trên một số mẫu xe, cửa sổ trời còn được cung cấp theo từng gói trang bị hoặc gắn với các phiên bản có thêm tiện nghi khác. Điều này khiến người mua khó lựa chọn cấu hình không có cửa sổ trời nếu muốn sở hữu những tính năng đi kèm.

Ngoài ra, thiết kế cửa sổ trời ngày nay có xu hướng mở rộng diện tích kính, trong đó có các loại cửa sổ trời toàn cảnh. Diện tích kính lớn hơn đồng nghĩa với việc bộ phận này có thể tiếp xúc với nhiều tác động bên ngoài hơn. Dù vậy, không thể chỉ dựa vào kích thước để kết luận cửa sổ trời hiện đại kém an toàn hơn các thiết kế trước đây.

Chủ xe cần lưu ý gì khi xảy ra sự cố?

Khi cửa sổ trời bị vỡ, chi phí sửa chữa và thay thế có thể trở thành gánh nặng đối với chủ xe. Việc bảo hiểm có chi trả hay không phụ thuộc vào điều khoản hợp đồng, nguyên nhân hư hỏng và phạm vi bảo hiểm mà chủ xe đã lựa chọn.

Trong trường hợp kính vỡ do tác động bên ngoài, việc xử lý có thể khác với sự cố được xác định là lỗi kỹ thuật hoặc lỗi sản xuất. Vì vậy, chủ xe nên lưu giữ hình ảnh hiện trường, thông tin về thời điểm xảy ra sự cố và các bằng chứng liên quan để phục vụ quá trình giám định, yêu cầu bồi thường hoặc làm việc với nhà sản xuất.

Nếu kính cửa sổ trời bất ngờ nứt, vỡ khi đang di chuyển, tài xế cần ưu tiên giảm tốc độ, tìm vị trí an toàn để dừng xe và tránh tiếp tục hành trình khi tầm nhìn hoặc điều kiện vận hành bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát được.

Hiện chưa có đủ căn cứ để kết luận cửa sổ trời ô tô đang trở nên kém an toàn hơn. Số lượng xe được trang bị tăng lên có thể khiến các sự cố được ghi nhận nhiều hơn, trong khi nguyên nhân cụ thể vẫn cần được làm rõ qua quá trình điều tra và đánh giá kỹ thuật. Đối với người sử dụng, việc hiểu rõ điều kiện bảo hành, phạm vi bảo hiểm và cách xử lý khi xảy ra sự cố là những biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại.