Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM ùn ứ vì công trường thi công ga ngầm metro Bến Thành - Tham Lương

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, từ khoảng 7h ngày 17/9, dòng xe trên đường Trường Chinh, hướng từ An Sương về Cộng Hòa bắt đầu ùn ứ tại khu vực ngã ba Bà Quẹo.

Nguyên nhân là một số đoạn đường dọc dự án metro số 2 như Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm được rào chắn một phần lòng đường để thi công ga ST9 (ga Bà Quẹo).

Lực lượng CSGT có mặt từ sáng sớm tại khu vực xây dựng ga Bà Quẹo, gần giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa để điều tiết giao thông.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, từ 6h, lực lượng của đơn vị được bố trí tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng theo tình hình thực tế.

Nhân viên công trường hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực xây dựng ga Bà Quẹo.

Lòng đường bị thu hẹp do lô cốt, rào chắn phục vụ thi công ga metro khiến ô tô, xe máy lưu thông chậm qua khu vực, người đi đường mệt mỏi.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công ga ST9 (ga Bà Quẹo), thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trên đường Trường Chinh, tại khu vực ga Bà Quẹo, một phần lòng đường được rào chắn để thi công.

Do đó, phương tiện được khuyến khích di chuyển theo lộ trình Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Lộ trình thay thế khác là Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Đáng chú ý, từ ngày 16/9, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng từ đường Cộng Hòa đến đường Lê Trọng Tấn. Trên đường Huỳnh Văn Gấm, ô tô cũng bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Hồ Đắc Di.

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được khởi công tháng 1/2026, có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Tuyến metro dài gần 11,27km, trong đó khoảng 9,3km đi ngầm và khoảng 2km đi trên cao. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương. Metro số 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.