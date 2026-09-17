Cửa ngõ Tân Sơn Nhất vẫn ùn ứ do rào chắn thi công metro

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ 7h ngày 17/9, lượng phương tiện trên đường Trường Chinh tăng cao. Nguyên nhân là một số đoạn đường dọc dự án metro số 2 như Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm, bắt đầu rào chắn một phần lòng đường vào sáng nay để thi công ga ST9 (Bà Quẹo).

Vị trí ga Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch đang được rào chắn thi công. Đồ họa: Phan Nhật.

Đoạn từ giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên đến Trường Chinh - Cộng Hòa, dòng xe nối dài, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

Đến hơn 8 giờ sáng, giao thông qua khu vực vẫn ùn ứ kéo dài nhưng giảm nhẹ hơn so với ngày hôm trước.

Hàng dài xe buýt nhích từng chút một tại khu vực mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa.

Dù đèn tín hiệu đã chuyển xanh nhưng dòng phương tiện vẫn ùn ứ tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, từ 6h, lực lượng của đơn vị có mặt tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông trong cao điểm buổi sáng. Cảnh sát giao thông được bố trí tại khu vực giao lộ và điều tiết phương tiện theo tình hình thực tế.

Vào buổi sáng, lượng phương tiện lớn từ hướng bến xe An Sương, ngoại thành đổ về trung tâm thành phố khiến giao thông tại đây thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Nhiều tài xế xe buýt chạy trên tuyến đường này cho biết khu vực Trường Chinh - Cộng Hòa vốn là "nỗi ám ảnh" vì thường xuyên ùn tắc kéo dài.

Thành phố khuyến khích người dân từ An Sương vào khu trung tâm đi theo các lộ trình thay thế để hạn chế ùn tắc.

Một hướng qua Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Hướng còn lại qua Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Ngoài khu vực Tân Sơn Nhất, thời gian tới một số tuyến đường trung tâm như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai... cũng được rào chắn, điều chỉnh một chiều tại một số đoạn để thi công metro. Thời gian và phạm vi rào chắn sẽ được chủ đầu tư, nhà thầu căn cứ tình hình thực tế.