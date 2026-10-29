Cửa ngõ công nghệ - Ðồng Nai vươn tầm (Bài 1)

Bài 1:

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH DỰA TRÊN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

CÐS đang tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số ở Ðồng Nai.

Chuyên viên vận hành bảng điều khiển tại Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố Đồng Nai (ở phường Trấn Biên). Ảnh: Hải Quân

Thành phố tập trung định hướng, triển khai nhiều giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ, hạ tầng số gắn với phát triển đô thị dựa trên quản trị dữ liệu.

Kết nối, liên thông dữ liệu

Xây dựng, liên thông dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng mà Đồng Nai triển khai để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong giai đoạn phát triển mới. Các sở, ngành, đơn vị liên quan đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đặc biệt, thành phố đã triển khai Chiến dịch Xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ CĐS toàn diện trên địa bàn thành phố với yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” làm tiêu chí xuyên suốt.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS thành phố Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), tính đến tháng 10-2026, dữ liệu đất đai đã đồng bộ gần 2,7 triệu thửa; trong số đã đồng bộ, dữ liệu nhóm 1 đạt gần 74%. Ngành xây dựng đã số hóa 574 đồ án quy hoạch trên bản đồ số, hình thành hơn 64,5 ngàn bản ghi thuộc 43 lớp dữ liệu quy hoạch. Đây là nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản lý đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chuẩn bị đầu tư tại Long Thành và các địa bàn phát triển đô thị, công nghiệp.

Đối với các giao dịch gắn với đời sống dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã hình thành hơn 4,55 triệu dữ liệu. Hơn 232,1 ngàn hồ sơ công chứng đã được số hóa trên hệ thống địa phương. Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo tạo lập học bạ số, số hóa văn bằng và xác thực thông tin người học, trong đó đã có gần 1,97 triệu văn bằng được số hóa. Ngành y tế đã vận hành bệnh án điện tử tại 27 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc sở. Về công tác an sinh xã hội, dữ liệu đối tượng được tạo lập đạt gần 99,5%, tỷ lệ xác thực đạt khoảng 69,6%...

Vào giữa tháng 10-2026, tại Hội nghị Giao ban thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đánh giá kết quả 9 tháng của năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị cùng các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cần nâng cao ý thức, chủ động tham gia thúc đẩy ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS. Đây là yêu cầu cấp thiết khi thành phố đã chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiện đại. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối, liên thông dữ liệu phải đi liền với giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng một cách đồng bộ, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan.

Hiện nay, Đồng Nai chú trọng xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh thông qua Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố, nền tảng dữ liệu dùng chung và hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội (LRIS). Thành phố cũng hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia và nền tảng VNeID; phát triển các nền tảng GIS (hệ thống thông tin địa lý), giao thông thông minh và ứng dụng AI phục vụ quản lý, điều hành.

Phó Giám đốc phụ trách Sở KHCN Nguyễn Minh Quang cho biết: Trong quá trình quản lý, điều hành đô thị, dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian qua, Sở KHCN đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, cũng như chỉ đạo tổ, đơn vị liên quan triển khai tích hợp các nhóm dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm IOC thành phố. Trong đó, nhóm dữ liệu về hành chính công là nhóm dữ liệu trực tiếp, gắn với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Trung tâm IOC được kết nối với hệ thống iGate (hệ thống giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thành phố), qua đó theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

“Cửa ngõ công nghệ - Ðồng Nai vươn tầm” là thông điệp chủ đạo, xuyên suốt của chương trình DIGIFEST Ðồng Nai 2026. Ðây là chuỗi sự kiện trọng điểm về KHCN, ÐMST và CÐS của thành phố Ðồng Nai trong năm 2026.

Xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, thực chất

Cuối tháng 8-2026, UBND thành phố đã ban hành Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai (phiên bản 1.0) và kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh thành phố Đồng Nai (phiên bản 2.0). Trong đó, Khung kiến trúc số thành phố được xây dựng nhằm xác lập một khung kiến trúc thống nhất, đồng bộ và dài hạn cho toàn bộ tiến trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn Đồng Nai.

Chuyên viên tại Không gian đổi mới sáng tạo phường Bình Phước hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích của Kiosk dịch vụ công.

Ngoài ra, Đồng Nai đang triển khai nền tảng Quản lý khu phố/ấp (DC4.0) và ứng dụng Công dân số Đồng Nai (Dong Nai City) với nhiều tiện ích kết nối, hỗ trợ người dân. Trong đó có nhiều tiện ích nhằm hướng đến phát triển đô thị thông minh. Qua đó, giúp người dân tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích mà công nghệ số mang lại, cũng như thúc đẩy tiến trình CĐS của địa phương.

Đây là những giải pháp cụ thể mà thành phố đang tập trung triển khai nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, phục vụ quản trị đô thị thông minh, hướng tới hình thành một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chị Nguyễn Ngọc Hân (ở phường Trấn Biên) chia sẻ: Để các nền tảng số phát huy hiệu quả cần nâng cao tính tương tác giữa chính quyền địa phương với người dân, tăng cường các kênh phản ánh, cập nhật thông tin... Đồng thời hoàn thiện các tính năng, nâng cao hiệu quả kết nối dữ liệu để giúp người dân sử dụng một cách thuận tiện, dễ dàng và mang lại nhiều tiện ích thiết thực.

Song song đó, Ðồng Nai đang chú trọng cải cách hành chính gắn với tiến trình CĐS ở địa phương. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Đồng Nai vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước với 93,1%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được duy trì, cung cấp 1.365 thủ tục trực tuyến toàn trình và 646 thủ tục trực tuyến một phần trong nhóm thủ tục do Trung ương quy định.

Đặc biệt, theo báo cáo của cơ quan thường trực - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ÐMST và CÐS, sau 1,5 năm triển khai, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, về một số kết quả nổi bật, sáng tạo của địa phương, thành phố Ðồng Nai có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt khoảng 99,8%; thu Ðảng phí trực tuyến đạt 95,5%, đứng đầu toàn quốc trong nhóm triển khai 4 thủ tục hành chính của Ðảng giai đoạn 1.

Những kết quả này phản ánh chất lượng quản trị, điều hành của chính quyền các cấp tại Đồng Nai ngày càng được nâng cao, đồng thời cho thấy những chuyển biến tích cực trong cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh CĐS và xây dựng nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tại các cuộc họp với những sở, ngành liên quan về CÐS, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố LÊ TRƯỜNG SƠN thường xuyên nhấn mạnh: CÐS trên địa bàn thành phố cần gắn với yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả CÐS trên địa bàn phải được đo bằng sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hải Quân