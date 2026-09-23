Cửa nào cho tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026?

Sau khi đánh bại Thái Lan để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu đối thủ này tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, cán cân lực lượng đang có những thay đổi đáng chú ý khi Thái Lan triệu tập nhiều ngôi sao, trong khi Việt Nam mất một số trụ cột.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chứng kiến màn tái đấu đáng chú ý giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ hơn một tháng sau trận chung kết ASEAN Cup. Ở cuộc đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cuộc tái đấu ngày 29/9 tại Indonesia hứa hẹn sẽ có diện mạo khác khi hai đội bước vào giải với những biến động về nhân sự.

Thái Lan tăng cường nhiều ngôi sao

Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup, Thái Lan đã triệu tập đội hình được đánh giá rất mạnh cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ Chanathip Songkrasin. Ngôi sao 33 tuổi từng nhiều lần đối đầu Việt Nam nhưng không góp mặt ở ASEAN Cup 2026. Bên cạnh Chanathip, HLV Anthony Hudson còn triệu tập hậu vệ Nicholas Mickelson, người đang thi đấu cho SV Elversberg tại Bundesliga Đức.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan còn có những cái tên đáng chú ý như Supachok Sarachat, Jude Soonsup-Bell, Supachai Chaided, Sarach Yooyen hay Peeradon Chamratsamee. HLV Anthony Hudson khẳng định Thái Lan muốn lựa chọn lực lượng tốt nhất nhằm hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có Asian Cup 2027.

Bản thân Chanathip cũng tuyên bố Thái Lan đặt mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sau thất bại trước Việt Nam, cuộc tái đấu tại Indonesia vì thế càng có ý nghĩa đối với đội bóng xứ Chùa Vàng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Việt Nam chịu tổn thất về lực lượng

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam không thể có được đội hình mạnh nhất.

Đoàn Văn Hậu không được triệu tập, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn cùng một số cầu thủ từng góp mặt ở ASEAN Cup 2026 cũng vắng mặt. Đáng chú ý, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải mới đây phải rút lui vì chấn thương cổ chân trái.

Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng rút khỏi đội tuyển vì vấn đề thể trạng. HLV Kim Sang-sik đã phải bổ sung Ngô Đăng Khoa và Võ Hoàng Minh Khoa để hoàn thiện lực lượng.

Doãn Ngọc Tân cũng không thể góp mặt sau chấn thương dây chằng gặp phải ở V-League. Đây là tổn thất đáng kể ở khu vực giữa sân, bởi cầu thủ này từng được xem là một phương án quan trọng cho vị trí tiền vệ đánh chặn.

Dù vậy, phần lớn bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup vẫn được giữ lại. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh... tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển cũng bổ sung hai gương mặt đáng chú ý là Adou Minh và Williams Minh Hoàng.

Cơ hội nào cho thầy trò HLV Kim Sang-sik?

Việc thiếu Quang Hải, Văn Hậu và Doãn Ngọc Tân chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng vận hành của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn có lợi thế quan trọng là sự ổn định về hệ thống thi đấu.

HLV Kim Sang-sik và các học trò vừa trải qua hai trận chung kết với Thái Lan, hiểu khá rõ cách đối thủ vận hành. Chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi và trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình cho thấy Việt Nam có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng chuyển trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days, tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh hơn. Việt Nam nằm cùng bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Vì thế, trận Việt Nam - Thái Lan không chỉ là cuộc tái đấu sau chung kết ASEAN Cup mà còn là bài kiểm tra đáng chú ý về khả năng thích ứng của nhà đương kim vô địch khi không có đầy đủ những nhân tố quen thuộc.

Với Thái Lan, Chanathip và dàn cầu thủ được tăng cường sẽ tạo ra nhiều phương án tấn công hơn. Với Việt Nam, chìa khóa sẽ nằm ở khả năng duy trì sự gắn kết của bộ khung cũ, khai thác tốc độ của các cầu thủ trẻ và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra trước đối thủ.