Cửa khẩu thông minh - động lực mới nơi cửa ngõ Đông Bắc

7 giờ sáng, khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Quảng Ninh) đã tấp nập người và phương tiện. Những đoàn khách du lịch, cư dân biên giới, thương nhân nối nhau tiến vào khu vực làm thủ tục. Phía bãi kiểm tra hàng hóa, các xe chở hàng xếp hàng ngay ngắn chờ thông quan. Không khí khẩn trương nhưng trật tự, nhịp nhàng.

Tại khu vực cổng kiểm soát tự động, từng hành khách lần lượt đưa hộ chiếu vào máy đọc, thực hiện quét sinh trắc học bằng khuôn mặt và vân tay rồi nhanh chóng bước qua cổng. Thời gian thực hiện thủ tục chỉ khoảng từ 5 đến 7 giây với mỗi hành khách. Không còn những hàng người chờ đợi kéo dài, cũng không còn cảnh cán bộ phải xử lý nhiều thao tác thủ công như trước.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái giải quyết thủ tục xuất cảnh cho người dân.

Điều để lại ấn tượng không chỉ là những thiết bị hiện đại mà còn là hình ảnh những người lính quân hàm xanh luôn túc trực bên hệ thống. Với những hành khách lần đầu làm thủ tục hoặc còn lúng túng khi sử dụng cổng tự động, cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ động đến hướng dẫn từng bước, giải thích cặn kẽ, thái độ niềm nở, tận tình. Giữa nhịp vận hành của công nghệ hiện đại, sự gần gũi, trách nhiệm ấy khiến quá trình chuyển đổi số trở nên thân thiện hơn với mỗi người dân.

Bà Trần Thị Vân ( trú tại phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh) thường xuyên qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để giao dịch, cho biết: “Tôi rất ấn tượng với công nghệ hiện đại và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Thủ tục nhanh gọn, công tác kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp. Tôi cho rằng việc xây dựng cửa khẩu thông minh vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa góp phần xây dựng hình ảnh cửa khẩu văn minh, hiện đại”.

Là cửa khẩu đường bộ có lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu thuộc nhóm lớn nhất cả nước, trung bình mỗi ngày Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón từ 18.000 đến 20.000 lượt người và gần 800 lượt phương tiện. Vào các dịp cao điểm, lượng người qua cửa khẩu có thời điểm tăng gấp đôi. Nếu chỉ dựa vào phương thức kiểm soát truyền thống, áp lực đối với lực lượng làm nhiệm vụ sẽ rất lớn, đồng thời ảnh hưởng đến thời gian thông quan và chi phí logistics.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho một trong những cửa ngõ giao thương lớn nhất miền Bắc bằng việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh.

Từ yêu cầu thực tiễn ấy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai các nền tảng phục vụ xây dựng cửa khẩu thông minh.

Đại úy Trần Thế Huy, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết: “Điểm nhấn nổi bật là hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tích hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học bằng khuôn mặt và vân tay. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa, kết nối với trung tâm dữ liệu của Bộ đội Biên phòng, cho phép đối chiếu, xác minh thông tin nhanh chóng, kịp thời phát hiện các trường hợp thuộc diện cấm hoặc tạm hoãn xuất nhập cảnh cũng như những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm soát”.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát thông minh được đưa vào vận hành tại nhiều vị trí trọng điểm. Camera có độ phân giải cao kết hợp khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng giúp nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất nhập cảnh trái phép.

Không dừng lại ở việc đầu tư trang thiết bị, đơn vị còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua hệ thống khai báo biên phòng điện tử. Quy trình tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin được số hóa, giúp dữ liệu đồng bộ, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết: “Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đề xuất đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu xây dựng cửa khẩu thông minh trong thời gian tới”.

Rời khu vực cửa khẩu khi dòng người vẫn đều đặn qua lại, điều còn đọng lại không chỉ là những cổng kiểm soát tự động hay những màn hình dữ liệu vận hành liên tục, mà giá trị lớn hơn nằm ở sự đổi thay trong phương thức quản lý và tinh thần phục vụ của Bộ đội Biên phòng. Công nghệ đã rút ngắn khoảng cách về thời gian, nhưng chính trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là yếu tố tạo nên một cửa khẩu hiện đại, văn minh và an toàn.