Cửa khẩu số hóa, doanh nghiệp thêm lựa chọn thanh toán CNY từ Techcombank

Thương mại Việt - Trung tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, trong khi các cửa khẩu từng bước hiện đại hóa

Giao thương Việt - Trung ngày càng sôi động

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và hạ tầng cửa khẩu không ngừng được hiện đại hóa.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm đạt khoảng 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD, nhập khẩu đạt 283,17 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Sáu tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 115,2 tỷ USD, tăng 36%; xuất khẩu sang thị trường này đạt 37,9 tỷ USD, tăng 30,2%. Qua đó, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 153,22 tỷ USD.

Dòng chảy thương mại sôi động cũng kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và quản lý dòng tiền xuyên biên giới. Đặc biệt, máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu từ Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất tại Việt Nam.

Từ cửa khẩu truyền thống đến cửa khẩu thông minh

Cùng với thương mại, phương thức giao nhận và thông quan hàng hóa Việt - Trung cũng đang chuyển mình. Tại Lạng Sơn, mô hình cửa khẩu thông minh được thí điểm, ứng dụng công nghệ vào giao nhận và thủ tục xuất nhập khẩu, hướng tới rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tại Quảng Ninh, mô hình cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được thúc đẩy với định hướng ứng dụng công nghệ và AI trong quản lý, logistics và xuất nhập khẩu. Trong khi đó, nền tảng cửa khẩu số tại Lạng Sơn đang góp phần số hóa quy trình, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại biên giới.

Khi hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, nhu cầu về thanh toán, ngoại tệ và nguồn vốn cũng trở nên thiết yếu. Đây là những mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và nắm bắt cơ hội từ đà tăng trưởng của thương mại Việt - Trung.

Techcombank triển khai giải pháp giao dịch CNY dành cho doanh nghiệp, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương với Trung Quốc

Thêm lựa chọn giao dịch CNY cho doanh nghiệp với Techcombank

Đối với doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với đối tác Trung Quốc, việc lựa chọn đồng tiền thanh toán phù hợp là một nhu cầu phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa, đặc biệt với các giao dịch qua đường bộ và cửa khẩu biên giới.

Thay vì thực hiện nhiều bước trung gian trong quá trình thanh toán, doanh nghiệp có thể lựa chọn các giải pháp hỗ trợ giao dịch bằng CNY, phù hợp với đặc thù thương mại Việt - Trung.

Cùng với đó, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng kiểm soát dòng tiền, quản trị ngoại hối, minh bạch giao dịch và chi phí liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế.

Trong bối cảnh giao thương Việt - Trung tiếp tục mở rộng, việc có thêm lựa chọn trong thanh toán bằng CNY có thể đáp ứng nhu cầu của nhóm doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với đối tác Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Techcombank triển khai giải pháp giao dịch CNY dành cho doanh nghiệp, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương với Trung Quốc.

Với giải pháp thanh toán biên mậu, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời có thể thực hiện nhận tiền hoặc chuyển tiền cho các giao dịch mua bán hàng hóa qua cửa khẩu ngay tại Techcombank.

Giải pháp này bổ sung thêm lựa chọn cho doanh nghiệp giao dịch với đối tác Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ việc thực hiện và quản lý các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch tại hơn 30 chi nhánh Techcombank, kết hợp với nền tảng Techcombank Business cho các nhu cầu giao dịch ngân hàng số.

Techcombank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, với ưu đãi tỷ giá CNY lên tới 45 điểm và miễn phí giao dịch chuyển tiền quốc tế tại quầy đến hết ngày 31/12/2026

Đáng chú ý, Techcombank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, với ưu đãi tỷ giá CNY lên tới 45 điểm và miễn phí giao dịch chuyển tiền quốc tế tại quầy đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận thêm các ưu đãi liên quan đến giao dịch ngoại tệ và thanh toán quốc tế trong hệ sinh thái giải pháp của Techcombank theo điều kiện chương trình từng thời kỳ.

Những ưu đãi này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch và chủ động hơn trong hoạt động thương mại Việt - Trung.

Không chỉ dừng ở giao dịch CNY, Techcombank cung cấp hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế, từ ngoại tệ, thanh toán quốc tế đến tài trợ thương mại và các giải pháp vốn. Qua đó, doanh nghiệp có thêm công cụ để chủ động dòng tiền, kiểm soát chi phí và đáp ứng nhu cầu vốn trong quá trình mở rộng giao thương.

Khi thương mại biên giới ngày càng được số hóa và hiện đại hóa, doanh nghiệp không chỉ cần “giao dịch được” mà còn hướng tới giao dịch hiệu quả. Chủ động về đồng tiền thanh toán, tỷ giá, chi phí và dòng tiền vì thế đang trở thành lợi thế giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.