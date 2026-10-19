Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình tăng cường kết nối giao thương

Người dân và phương tiện chở hàng hóa thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Hữu Sương cho biết Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình nằm ở khu vực cuối tuyến Quốc lộ 91C, kết nối với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) thông qua cầu Long Bình - Chrey Thom.

Khu vực cửa khẩu có diện tích khoảng 7,5ha, được đầu tư các hạng mục phục vụ kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, hàng hóa, phương tiện, tổ chức giao thông và khu thương mại, dịch vụ; hệ thống kết nối gồm quốc lộ 91C, đường tỉnh 957, tuyến đường vào cửa khẩu và cầu Long Bình - Chrey Thom, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và từng bước phát huy vai trò đầu mối kết nối với Campuchia và khu vực.

Những năm qua, hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu và thu hút đầu tư tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình phát triển tích cực. Năm 2023, cửa khẩu ghi nhận trên 164.000 lượt người xuất, nhập cảnh; năm 2024 đạt trên 179.000 lượt, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 789,51 triệu USD.

Đến nay, khu vực cửa khẩu thu hút 7 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích đăng ký khoảng 13ha và tổng vốn đăng ký hơn 470 tỷ đồng. Năm 2025, hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu và giao thương qua cửa khẩu tiếp tục duy trì ổn định, trong đó kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng khoảng 13% so với năm 2024. Đà hoạt động này tiếp tục được duy trì trong năm 2026. 9 tháng năm 2026, cửa khẩu ghi nhận trên 194.000 lượt người xuất, nhập cảnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 617,42 triệu USD.

Những kết quả đạt được qua các năm là cơ sở quan trọng để Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng và khả năng kết nối với Cửa khẩu Chrey Thom; từng bước nâng cao năng lực thông quan, mở rộng giao thương và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics tại khu vực cửa khẩu.

Theo ông Nguyễn Hữu Sương, để Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sớm phát huy hiệu quả, thời gian tới Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tập trung phối hợp hoàn thiện các điều kiện để cửa khẩu hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và đúng quy định; rà soát cơ sở hạ tầng, khu chức năng, tổ chức giao thông, phục vụ xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu và kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực kết nối giao thông và năng lực thông quan; phối hợp rà soát, tham mưu đầu tư, nâng cấp quốc lộ 91C, đường tỉnh 957, tuyến đường vào cửa khẩu và các giải pháp về vận tải, tổ chức giao thông, kết nối logistics, bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý cửa khẩu; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới môi trường cửa khẩu hiện đại, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Các phương tiện chở hàng hóa từ Việt Nam đi Vương quốc Campuchia thông quan qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tập trung phát triển hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và logistics khu vực cửa khẩu; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kho bãi, vận tải, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ xuất, nhập khẩu.

Giai đoạn 2026 - 2030, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục nghiên cứu, triển khai khu thương mại, dịch vụ giai đoạn 2, với quy mô khoảng 60ha, phù hợp quy hoạch và yêu cầu phát triển lâu dài; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác với phía Campuchia; tăng cường trao đổi, kết nối với cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và logistics, khai thác hiệu quả tiềm năng tuyến kết nối Khánh Bình - Chrey Thom.

Song song đó, nâng cao hiệu quả phối hợp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu, thực hiện tốt chức năng tham mưu, điều phối, kịp thời tổng hợp, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc; đồng thời tham mưu huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu.

Ông Nguyễn Hữu Sương cho biết: “Với trách nhiệm được giao, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cam kết tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần đưa Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình hoạt động ổn định, hiệu quả, phát huy vai trò đầu mối giao thương quan trọng của tỉnh với Vương quốc Campuchia”.

TRỌNG TÍN