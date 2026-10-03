Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - mở rộng không gian phát triển vùng biên giới An Giang

Lãnh đạo các bộ, ban ngành 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Vương quốc Campuchia) cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - CHRAYTHOM. Ảnh: Tiến Vinh

Dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng. Phía tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia có Ngài KUOCH CHAMROEUN, tỉnh trưởng. Ngoài ra, còn có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, đại diện các doanh nghiệp, đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình – CHRAYTHOM lên cửa khẩu quốc tế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh An Giang và Kandal nói chung và khu vực biên giới nói riêng. Đây không chỉ là bước tiến trong hoàn thiện hệ thống cửa khẩu mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu Nhân dân giữa hai bên biên giới và hợp tác Quốc tế.

Cửa khẩu quốc tế sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Vinh

Để hoạt động tại cửa khẩu quốc tế đi vào nền nếp, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ hoạt động của cửa khẩu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với lực lượng BĐBP, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu được xác định là một trong những nội dung quan trọng. Đơn vị chủ động bố trí lực lượng, tổ chức kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu…

Chương trình văn nghệ chào mừng do các diễn viên 2 tỉnh An Giang và Kandal trình diễn. Ảnh: Tiến Vinh

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh.

Từ dấu mốc này, cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình – CHRAYTHOM được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò là cầu nối giao thương giữa hai quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực biên giới. Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thương mại, dịch vụ và giao lưu nhân dân được tạo thêm điều kiện để phát triển.

Đối với chính quyền và nhân dân khu vực biên giới, sự kiện nâng cấp cửa khẩu là niềm vui, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới. Người dân được tiếp cận thêm các hoạt động thương mại, dịch vụ, việc làm và giao lưu; các doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng thị trường, kết nối đối tác và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng phía bên kia biên giới duy trì trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình – CHRAYTHOM lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho khu vực biên giới. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.