Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác kiểm tra tình hình đầu tư, phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Long An; hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; khu vực bến bãi tập kết hàng hóa trong Trạm Kiểm soát liên hợp và vị trí dự kiến mở lối thông quan đường sông.

Qua đó, đoàn đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động giao thương và năng lực thông quan tại khu vực cửa khẩu.

Khu kinh tế cửa khẩu Long An được thành lập năm 2010, có tổng diện tích 13.080 ha. Tính từ đầu năm đến tháng 11/2026, Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tiếp nhận gần 62.000 lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025; nguồn thu phí hạ tầng đạt hơn 122 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt trên 68,8 triệu USD.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cùng Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra bản đồ quy hoạch. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Hiện khu kinh tế có 4 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư 76,5 triệu USD và 116 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương. Những kết quả trên cho thấy hoạt động giao thương qua cửa khẩu có xu hướng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ tại khu vực biên giới.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông và hệ thống bến bãi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong số đó, Quốc lộ 62, tuyến giao thông kết nối trực tiếp đến cửa khẩu, đã xuống cấp; khu vực cửa khẩu thiếu nghiêm trọng bến bãi tập kết phương tiện và hàng hóa. Hiện toàn khu vực chỉ có 2 bãi tạm với tổng diện tích gần 8.700 m², không đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều xe container và xe tải trọng lớn phải dừng, đỗ dọc Quốc lộ 62 để chờ làm thủ tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan và hoạt động lưu thông trên tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng đoàn công tác đánh giá tình hình hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Trước tình hình này, Ban Quản lý Khu kinh tế kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng bến bãi, thương mại, dịch vụ có quy mô 18,5 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 275 tỷ đồng theo mô hình hợp tác công - tư. Đồng thời, đơn vị đề xuất đẩy nhanh thủ tục đấu giá các khu đất công để bố trí bãi xe trong tháng 12/2026 và sớm phê duyệt dự án nâng cấp Trạm Kiểm soát cửa khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung nguồn lực nâng cấp các cửa khẩu quốc tế; trong đó có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, với quan điểm ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong đầu tư các hạng mục thiết yếu tại cửa khẩu, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Nhấn mạnh vai trò chiến lược của Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia và liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những rào cản đang cản trở hoạt động của cửa khẩu; đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng, phát huy tiềm năng và lợi thế của khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, phát biểu tại Hội nghị khảo sát thực tế tình hình hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng bến bãi, thương mại, dịch vụ theo mô hình phù hợp; sớm phê duyệt Dự án nâng cấp Trạm Kiểm soát cửa khẩu; đồng thời, xây dựng phương án sửa chữa, mở rộng các tuyến giao thông kết nối. Đối với xã Bình Hiệp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục đấu giá khu đất công để bố trí bãi xe trong tháng 12/2026, góp phần giải quyết tình trạng phương tiện tập trung, dừng đỗ trên Quốc lộ 62.

Lãnh đạo sở, ngành thảo luận, tháo gỡ vướng mắc tại hội nghị. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nâng cao năng lực thông quan mà còn tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics, thương mại biên giới. Qua đây, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tây Ninh và tăng cường kết nối giao thương giữa các địa phương trong khu vực.