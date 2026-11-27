Theo ước tính được Reuters dẫn lại từ FTSE Russell, quá trình nâng hạng có thể đưa tới 6 tỷ USD dòng vốn vào cổ phiếu Việt Nam khi các quỹ đầu tư điều chỉnh danh mục. Việc phân bổ dự kiến diễn ra theo nhiều giai đoạn đến năm 2027, thay vì tạo ra một đợt giải ngân đồng loạt.

Cơ hội hút vốn ngoại đi cùng áp lực cải cách

Dù vậy, triển vọng thu hút vốn không đồng nghĩa với việc dòng tiền ngoại sẽ tự động gia tăng. Trên thực tế, nhà đầu tư quốc tế thường đánh giá thị trường không chỉ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hay mức định giá cổ phiếu, mà còn qua khả năng tiếp cận, chất lượng thông tin và mức độ bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Quá trình nâng hạng có thể đưa tới 6 tỷ USD dòng vốn vào cổ phiếu Việt Nam.

Đây cũng là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập khi chỉ ra những điểm nghẽn khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp khó trong thu hút vốn nước ngoài. Những hạn chế về chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và mức độ đáp ứng các chuẩn mực quốc tế vẫn là điểm nghẽn cần xử lý.

Tại sự kiện công bố báo cáo rà soát thị trường vốn Việt Nam ngày 26/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố niềm tin thị trường, tạo điều kiện tiếp cận vốn cổ phần và nguồn tài chính dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế.

Theo OECD, một thị trường vốn vận hành hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực, nâng cao năng suất và hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Các khuyến nghị này cho thấy câu chuyện thu hút vốn ngoại không thể chỉ giải quyết bằng một vài thay đổi kỹ thuật trong giao dịch. Nếu doanh nghiệp thiếu minh bạch, báo cáo tài chính khó so sánh hoặc quyền lợi cổ đông chưa được bảo đảm đầy đủ, nhà đầu tư quốc tế sẽ phải tính thêm chi phí và rủi ro khi tham gia thị trường.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là giới hạn sở hữu nước ngoài. Dù trần sở hữu nước ngoài chung 49% đã được gỡ bỏ từ năm 2015, nhiều lĩnh vực vẫn áp dụng giới hạn riêng theo quy định chuyên ngành. Trong lĩnh vực ngân hàng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thông thường vẫn ở mức 30%, trừ một số trường hợp đặc biệt.

OECD đánh giá những giới hạn này tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với một bộ phận doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các tồn tại về thủ tục và mức độ công khai thông tin cũng có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường.

Vì vậy, nâng hạng mới chỉ là điều kiện mở cửa cơ hội. Để dòng vốn thực sự đi vào nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản về thể chế, đồng thời nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp phải nâng chuẩn quản trị để giữ chân dòng tiền

Nếu cải cách chính sách là điều kiện để mở rộng cánh cửa thị trường, chất lượng quản trị doanh nghiệp lại quyết định khả năng duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Theo đó, quản trị doanh nghiệp tốt không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo nền tảng cho sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Đây là những yếu tố quan trọng để thu hút nguồn vốn dài hạn, nhất là từ các tổ chức đầu tư quốc tế.

Thực tế, chất lượng quản trị giữa các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao vai trò của HĐQT và cải thiện quan hệ với cổ đông. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công bố thông tin chưa đầy đủ, báo cáo tài chính và thông tin quản trị chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế.

Để xử lý vấn đề này, Bộ Tài chính xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT tại các công ty đại chúng, tăng vai trò của thành viên độc lập, cải thiện năng lực giám sát và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó là việc tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền cổ đông. Trong đó, việc thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và kiểm soát các giao dịch có xung đột lợi ích được xem là những yêu cầu quan trọng.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng quản trị tại doanh nghiệp nhà nước, hướng tới các chuẩn mực OECD về minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, đầu năm 2026, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, tham chiếu Bộ nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD năm 2023 và hướng tới các tiêu chí trong Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN.

Việc ban hành bộ nguyên tắc này cho thấy yêu cầu quản trị doanh nghiệp đang dần chuyển từ tuân thủ quy định tối thiểu sang tiếp cận các thông lệ tốt hơn. Đây cũng là áp lực đối với những doanh nghiệp muốn tiếp cận các quỹ đầu tư có tiêu chuẩn đánh giá khắt khe.

Ở góc độ thị trường, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cũng kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cơ quan quản lý đang thúc đẩy cải thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và khả năng tiếp cận thị trường.

Trong đó, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) là một trong những cải cách hạ tầng quan trọng, dự kiến được đưa vào vận hành trong năm 2027. Cùng với đó là việc triển khai tài khoản giao dịch tổng, kết nối giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký nhằm đơn giản hóa quy trình giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài hạ tầng, việc mở rộng nguồn cung hàng hóa chất lượng cũng có ý nghĩa quan trọng. Một thị trường muốn thu hút dòng vốn lớn cần có thêm doanh nghiệp quy mô đủ lớn, hoạt động minh bạch và có khả năng đại diện cho các ngành kinh tế chủ lực.

Bộ Tài chính cũng đang thúc đẩy cơ chế gắn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với niêm yết, khuyến khích các doanh nghiệp lớn có nền tảng quản trị tốt tham gia thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý hướng tới phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh và các sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn đầu tư.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận việc cải thiện quản trị không đơn thuần là chi phí tuân thủ. Công bố thông tin bằng tiếng Anh, nâng chất lượng kiểm toán, xây dựng quan hệ với nhà đầu tư chuyên nghiệp hay tăng vai trò của thành viên HĐQT độc lập đều đòi hỏi nguồn lực và thời gian. Tuy nhiên, đây là khoản đầu tư cần thiết để nâng uy tín, giảm bất cân xứng thông tin và cải thiện khả năng huy động vốn.

Một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhưng thiếu minh bạch vẫn có thể bị nhà đầu tư chiết khấu về định giá. Ngược lại, doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, báo cáo tài chính đáng tin cậy và chiến lược phát triển rõ ràng thường có lợi thế hơn trong việc tiếp cận các quỹ đầu tư dài hạn.

Theo OECD, phát triển thị trường vốn không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải cải thiện thanh khoản, khả năng tiếp cận, sức chống chịu và niềm tin của nhà đầu tư. Đây cũng là những điều kiện để thị trường thực hiện tốt hơn vai trò cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.