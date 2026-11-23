Cửa hậu: lối vào bí mật được đối phương thiết kế sẵn

Cửa hậu là cơ chế được cố ý cài đặt bí mật trong thuật toán, tham số hoặc sản phẩm bảo mật, cho phép một chủ thể vượt qua các cơ chế bảo vệ trong khi hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Một trong những cơ chế tinh vi thường được sử dụng là mật mã khóa công khai: chỉ người nắm giữ khóa bí mật mới có thể khai thác cửa hậu, nên các bài kiểm thử thông thường gần như không thể phát hiện.

Bằng chứng rõ ràng nhất là vụ việc được công bố năm 2020. Tờ Washington Post và đài ZDF (Đức) công bố các tài liệu nội bộ cho thấy CIA và cơ quan tình báo Đức BND đã bí mật sở hữu hãng Crypto AG (Thụy Sĩ) từ năm 1970, qua đó đọc được thông tin liên lạc mật của hơn 120 quốc gia mua thiết bị bảo mật của hãng. Tài liệu CIA gọi đây là "cuộc đảo chính tình báo của thế kỷ".

Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiết lộ những thông tin gây chấn động về chương trình do thám toàn cầu của chính phủ Mỹ. Ảnh: Baikal/Alamy

Năm 2013, các tài liệu do Edward Snowden tiết lộ cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) chi khoảng 250 triệu USD mỗi năm cho một chương trình bí mật nhằm cài đặt điểm yếu vào các sản phẩm bảo mật thương mại.

Bộ sinh số ngẫu nhiên Dual_EC, được đưa vào tiêu chuẩn của Mỹ, đã bị loại bỏ khỏi khuyến nghị của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) năm 2014 (NIST SP 800-90A Rev.1) sau khi cộng đồng quốc tế phát hiện cấu trúc cho phép người nắm giữ thông tin bí mật về tham số có thể dự đoán khóa bí mật đầu ra.

Trong chuẩn vô tuyến TETRA, được sử dụng cho lực lượng cảnh sát và hạ tầng trọng yếu tại nhiều quốc gia, thuật toán TEA1 được chứng minh có điểm yếu vào năm 2023 (CVE-2022-24402): khóa bí mật 80-bit bị rút gọn xuống chỉ còn 32-bit, khiến việc phá khóa bằng phương pháp vét cạn trên một máy tính xách tay trở nên khả thi.

Bài học từ Mỹ: Cửa hậu không có chủ vĩnh viễn

Năm 2015, hãng thiết bị mạng Juniper (Mỹ) phát hiện “một bên chưa xác định” đã thay đổi “chiếc khóa” của chính cơ chế Dual_EC trong sản phẩm của hãng từ năm 2012. Cửa hậu vốn được thiết kế để phục vụ một chủ thể đã bị một chủ thể khác chiếm dụng.

Kịch bản đó tiếp tục lặp lại ở quy mô lớn hơn. Nhóm tin tặc có tổ chức Salt Typhoon đã xâm nhập ít nhất 9 nhà mạng của Mỹ và tiếp cận cả hệ thống nghe lén theo lệnh tòa án mà Đạo luật CALEA năm 1994 bắt buộc các nhà mạng phải xây dựng.

Tháng 12/2024, FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) khuyến nghị người dân sử dụng các ứng dụng nhắn tin có mã hóa.

Đây chính là nguy cơ mà giới chuyên gia bảo mật đã cảnh báo từ năm 2015 trong báo cáo có tiêu đề “Keys Under Doormats: Mandating Insecurity by Requiring Government Access to All Data and Communications”, hàm ý lối vào dành cho cơ quan có thẩm quyền sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của đối phương.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, một số lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP và Java đã được phát hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm phát hiện lỗi Java4Shell (CVE-2026-114938) cho biết chỉ mất khoảng một giờ với chi phí dưới 200 USD.

Trong bối cảnh các cơ quan Mỹ đang khẩn trương khắc phục các lỗ hổng bảo mật, ngày 17/11, hệ thống mạng nội bộ mật NSANet bất ngờ gặp sự cố gián đoạn, còn Giám đốc An ninh mạng Quốc gia Sean Cairncross rời nhiệm sở. Theo CBS News, ông bị sa thải.

Nhờ có AI, ngày càng dễ phát hiện và khai thác cửa hậu được cài sẵn trong thuật toán mật mã và thiết bị bảo mật.

Các sự cố này minh họa cho tốc độ phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật bằng AI đang tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, một cửa hậu được cài sẵn trong thuật toán mật mã và thiết bị bảo mật có thể ngày càng dễ bị phát hiện và khai thác bởi bên thứ ba.

5 khuyến nghị tự chủ và bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Từ các vụ việc đã được xác lập bằng tài liệu và chứng minh kỹ thuật, có thể rút ra ba kết luận.

Thứ nhất, không có cửa hậu nào có thể được bảo đảm là chỉ phục vụ duy nhất một cá nhân hoặc một chủ thể. Khóa bí mật có thể bị lộ, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, như các vụ Juniper và Salt Typhoon đã cho thấy.

Tiếp theo, kết quả kiểm thử và chứng nhận bảo mật do bên thứ ba thực hiện là chưa đủ để bảo đảm an toàn. Một cửa hậu tinh vi có thể vượt qua các bài kiểm tra chức năng.

Chỉ thông qua minh bạch thiết kế, kiểm soát mã nguồn, tự chủ phần cứng và làm chủ toàn diệnn công nghệ mới có thể kiểm soát được nguy cơ này.

Cuối cùng, ai làm chủ thuật toán, tham số mật mã và khóa thì người đó làm chủ bí mật. Các quốc gia mua thiết bị bảo mật của nước ngoài, như trường hợp Crypto AG, đã tin tưởng vào sản phẩm của một công ty có trụ sở tại một quốc gia trung lập trong suốt nhiều thập kỷ.

Đối với thông tin bí mật nhà nước và hạ tầng trọng yếu, phụ thuộc vào mật mã nước ngoài là rủi ro chiến lược, không chỉ đơn thuần là rủi ro kỹ thuật.

Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị, Luật An ninh mạng 2025 và Luật Cơ yếu đã tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh mạng và chủ quyền số quốc gia.

Để hiện thực hóa các định hướng này, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, làm chủ công nghệ mật mã phục vụ các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia: Bảo đảm tự chủ đối với tham số, thuật toán và sản phẩm mật mã do Việt Nam nghiên cứu, phát triển; đồng thời, các sản phẩm này phải được cơ quan chuyên trách trong nước thẩm định, kiểm định theo quy định của Luật Cơ yếu.

Thứ hai, minh bạch hóa quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Mọi tham số và thuật toán mật mã trong các tiêu chuẩn quốc gia sử dụng cho lĩnh vực kinh tế - xã hội phải có cơ sở khoa học có thể kiểm chứng.

Việc lựa chọn tiêu chuẩn quốc tế cần được thực hiện thận trọng, có thẩm định và kiểm soát độc lập, chặt chẽ.

Thứ ba, ưu tiên phát triển và sử dụng sản phẩm an ninh mạng Make in Vietnam: Đối với các sản phẩm an ninh mạng nhập khẩu, như thiết bị mạng, tường lửa, VPN và phần mềm quản trị được sử dụng trong các hệ thống quan trọng, cần tiến hành kiểm tra mã nguồn, phần sụn, đánh giá mức độ an toàn và khả năng bị cài cắm backdoor.

Việc này cần kết hợp với kiểm định độc lập, kiến trúc phân tầng tin cậy Zero Trust, các giải pháp phòng thủ chiều sâu và quản trị rủi ro.

Thứ tư, không tạo lối vào thiếu bảo vệ: Mọi cơ chế truy cập đặc biệt phục vụ công tác quản lý, giám sát phải được bảo vệ ở cấp độ cao nhất, bởi đây chính là mục tiêu hàng đầu của các hoạt động tình báo nước ngoài.

Thứ năm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và AI phục vụ phòng thủ: Phát triển đội ngũ chuyên gia lập mã, thám mã và kiểm định an toàn thông tin; đồng thời, ứng dụng AI để chủ động rà soát mã nguồn, phát hiện và đánh giá lỗ hổng bảo mật.

Các vụ việc trong quá khứ như Crypto AG, Dual_EC, Salt Typhoon, cùng những sự cố an ninh mạng xảy ra tại các hạ tầng trọng yếu của Mỹ và châu Âu trong tháng 11/2026, gửi đến chúng ta một thông điệp: an ninh quốc gia không thể phụ thuộc vào sản phẩm ngoại nhập.

Tự chủ công nghệ lõi, đặc biệt là mật mã, là điều kiện tiên quyết để giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.