Trên đường phố, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều mẫu SUV đời cũ sử dụng kiểu cửa hậu mở ngang, đồng thời treo theo lốp phía sau khá "ngầu". Kiểu cửa này từng được đánh giá cao nhờ kết cấu đơn giản, khả năng chịu lực tốt và phù hợp với đặc tính của những mẫu xe thường xuyên di chuyển trên địa hình khó.

Thay vì nâng toàn bộ cửa cốp lên phía trên nóc, người dùng chỉ cần mở cánh cửa sang một bên để tiếp cận khoang hành lý. Tuy nhiên, khi xe SUV ngày càng được sử dụng nhiều trong đô thị, cửa hậu mở ngang dần bộc lộ những hạn chế.

Kiểu mở cửa ngang thường kết hợp với tay nắm và mở bằng cơ. Ảnh: Suzuki

Cửa hậu mở ngang có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của cửa hậu mở ngang là không cần khoảng trống phía trên để mở cửa. Với những mẫu xe có cửa hậu mở lên trên, người dùng cần chú ý chiều cao trần gara, mái che hoặc những vật cản phía sau. Trong khi đó, cửa hậu mở ngang không gặp hạn chế này, phù hợp với những nơi có chiều cao thấp.

Đây cũng là lý do kiểu cửa này thường xuất hiện trên các mẫu SUV địa hình. Khi xe dừng ở khu vực có cây cối, vách đá hoặc mái che thấp, việc mở cửa sang bên có thể thuận tiện hơn so với nâng cửa lên cao.

Một ưu điểm đáng chú ý của cửa hậu mở ngang là khả năng bố trí lốp dự phòng bên ngoài mà không chiếm diện tích khoang hành lý. Trên nhiều mẫu SUV địa hình, bánh dự phòng được gắn trực tiếp vào cánh cửa phía sau, giúp giải phóng không gian bên trong và thuận tiện hơn khi cần thay lốp.

Thiết kế này cũng đòi hỏi hệ thống bản lề được bố trí chắc chắn ở một bên thân xe để chịu tải trọng của cả cánh cửa và bánh dự phòng. Khác với cửa hậu mở lên trên sử dụng bản lề ở nóc xe, kết cấu mở ngang phù hợp với cách bố trí bánh dự phòng treo ngoài, đồng thời không cần hệ thống trợ lực nâng một cánh cửa nặng lên cao.

Cửa hậu ngang nếu mở "hết tầm" có thể chiếm diện tích đáng kể ở phía sau. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù vậy, cửa hậu mở ngang lại gặp không ít bất tiện trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Trước hết, kiểu cửa này cần khoảng trống khá lớn ở phía sau xe mới có thể mở được hết tầm. Khi đỗ xe trong bãi chật, sát tường hoặc cạnh một phương tiện khác, người dùng có thể không mở được cửa hậu hoàn toàn. Đây là hạn chế đáng kể so với cửa hậu mở lên trên.

Ngoài ra, hướng mở cửa cũng ảnh hưởng đến sự thuận tiện khi dừng xe ven đường. Thông thường cánh cửa sẽ mở ở phía tài xế, người dùng có thể gặp nguy hiểm khi lấy hành lý hoặc xếp đồ vào cốp khi đỗ xe ở lề đường.

Một điểm bất tiện nữa là cánh cửa mở ngang có thể bị tác động bởi gió. Khi đỗ xe ở nơi gió mạnh, cửa có thể bị đẩy bất ngờ, gây khó khăn cho người sử dụng hoặc làm va chạm với vật thể xung quanh. Với những mẫu xe có cửa hậu lớn, nặng hoặc gắn lốp dự phòng, việc đóng mở bằng tay cũng đòi hỏi lực đáng kể hơn.

Trong khi đó, cửa hậu mở lên trên thường được trang bị hệ thống trợ lực hoặc mô-tơ điện, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Khi mở, cánh cửa còn có thể tạo thành mái che tạm thời, hỗ trợ người dùng khi lấy hành lý dưới trời mưa hoặc nắng.

Cửa hậu kiểu mở lên trên khá gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích và phù hợp ở những khu vực chật hẹp. Ảnh: Mazda

Vì sao ngày càng ít xe dùng cửa hậu mở ngang?

Dù trước đây, kiểu mở cửa hậu được khá nhiều dòng xe phổ thông sử dụng. Có thể kể đến các mẫu xe như Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Rav4; Ford Everest, EcoSport; Mitsubishi Pajero, Pajero Sport, Suzuki Vitara, Daihatsu Terios...

Dù vậy, khi các mẫu xe này dừng phân phối hoặc chuyển sang thế hệ mới, nhà sản xuất lại thiết kế cửa hậu sang kiểu mở lên trên. Sự thay đổi trong thiết kế cửa hậu phản ánh quá trình SUV chuyển từ dòng xe thiên về đi dã ngoại, chinh phục địa hình sang phương tiện phục vụ nhu cầu gia đình và sử dụng trong đô thị.

Những mẫu SUV hiện đại thường có khoang hành lý rộng, cửa hậu lớn và được thiết kế để người dùng dễ dàng xếp dỡ đồ nhưng vẫn gọn gàng, linh hoạt trong không gian chật hẹp.

Cửa hậu mở lên trên giải quyết tốt hơn điều này. Đây chính là yếu tố quan trọng khi các dòng SUV ngày càng có kích thước lớn nhưng vẫn được sử dụng phổ biến trong đô thị.

Ngoài ra, cửa hậu mở lên trên có lợi thế khi tích hợp các công nghệ hỗ trợ đóng mở hiện đại như hệ thống trợ lực điện, cảm biến đá chân hay chức năng đóng mở cốp tự động.

Nhờ đó, người dùng có thể mở cốp bằng nút bấm trên chìa khóa, trong cabin hoặc thao tác đá chân dưới cản sau mà không cần trực tiếp chạm tay vào cửa.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi hai tay đang xách nhiều đồ hoặc cần đưa hành lý vào khoang chứa. Trong khi đó, với loại cửa mở ngang với bánh dự phòng nặng phía sau rất khó tích hợp những công nghệ đóng mở này.

Hiện, vẫn còn nhiều dòng xe đời mới theo đuổi kiểu thiết kế này để tạo điểm nhấn. Ảnh: Suzuki

Dù vậy, cửa hậu mở ngang chưa hoàn toàn biến mất. Trên những mẫu SUV địa hình đời mới như Toyota Land Cruiser FJ, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class hay thậm chí mẫu SUV cỡ A Suzuki Jimny vẫn đang trung thành sử dụng kiểu cửa này.

Cửa hậu mở ngang kết hợp lốp dự phòng treo phía sau tạo vẻ hầm hố, khỏe khoắn, đậm chất off-road và trở thành dấu ấn riêng của nhiều dòng SUV địa hình.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!