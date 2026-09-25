Cửa hàng trực tuyến, địa điểm bán sách giáo khoa trực tiếp

Đối với đơn đặt hàng qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, đối với hình thức mua trực tuyến, phụ huynh và học sinh có thể đặt mua sách giáo khoa tại hai địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam: https://phuongnamretail.vn/; Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục: https://gdshop.vn/.

Đối với hình thức mua trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 34 đầu mối bán sách tại các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, học sinh và giáo viên có thể truy cập, sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí tại: https://taphuan.nxbgd.vn/; Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: https://byvn.net/SGKhuongdan.

Trước đó, nhằm hỗ trợ học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua sách bổ sung và khắc phục những hạn chế trong công tác đăng ký nhu cầu, phối hợp cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, phụ huynh về các điểm bán sách trực tiếp, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, phương thức đăng ký và thời gian giao sách.

Đối với đơn đặt hàng qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; hướng dẫn khai thác sách giáo khoa điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí, phù hợp với điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận của học sinh.